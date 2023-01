Najlepsze pomysły na prezent na Dzień Babci i Dziadka

Do Dnia Babci i Dnia Dziadka został już ponad tydzień. To ostatni moment, aby zamówić prezenty na te wyjątkowe okazje. Sprawdzamy, jakie ciekawe produkty znajdziecie w sieci w dobrych cenach. Oto nasze propozycje na prezenty z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Roboty sprzątające na Dzień Babci i Dziadka

Jak wskazują wszelkie trendy, hitem ostatnich miesięcy są roboty sprzątające. Nie ma co się oszukiwać – nie wszyscy starsi ludzie mają fundusze, aby sprawić sobie taki sprzęt, a bez wątpienia ułatwiłby on im życie. W tym momencie w dobrych, promocyjnych cenach dostępne są takie produkty jak iRobot Roomba, robot sprzątający Welltec R8 Pro czy produkty firmy ECOVACS - które mogą sprawić, że starsi ludzie będą mieli więcej czasu na przyjemności, których powinni zażywać w tym wieku, nie martwiąc się przy tym sprzątaniem.

Idealny prezent dla babci czy dziadka? Ekspres do kawy!

Przyjemność naszym babciom i dziadkom sprawić też może porządny ekspres do kawy. Kto nie lubi zaczynać dnia w taki sposób? Jeżeli chcesz rozpieścić swoich najbliższych, w dobrej ofercie znajdziesz teraz np. ekspres ciśnieniowy automatyczny Yoer Lattimo. Jest on też prosty w obsłudze – przygotowanie wybranej kawy odbywa się za pomocą jednego przycisku. Sam też się czyści. Bardzo wielu klientów decyduje się też na ekspres ciśnieniowy automatyczny marki Philips, który może być równie ciekawą opcją. Jest teraz dostępny w supercenie – możesz też zdecydować się na opcję spłaty za nawet 60 dni od czasu zakupu. W tym sprzęcie seniorzy będą mogli dostosować moc i ilość kawy. Gwarantowana przez producenta jest też łatwa i wygodna obsługa.

Pomysły na prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Coś dla miłośników muzyki

Dla miłośników muzyki idealnym prezentem będą gramofony. W ten sposób każdy z rodziny może później rozpieszczać seniorów kolejnymi płytami ich ulubionych artystów. W tej kategorii największymi klasykami są bezsprzecznie produkty marki Audio-Technica, które też można teraz kupić w supercenie. Jeszcze tańszą alternatywą są gramofony Kruger-matz, który ma dobre pasmo przenoszenia i świetną jakość dźwięku. Dla lubiących klimat retro bardzo ciekawą opcją jest gramofon Fenton Memphis, który występuje w dwóch kolorach. Można na nim ponadto słuchać także płyt CD, kaset i radia. Podróż w czasie z takim sprzętem przyniesie wiele wspomnień i radości.

Kamery samochodowe dla seniorów

Jeżeli starsze osoby w waszej rodzinie wciąż świetnie czują się za kierownicą, a ważne jest dla was ich bezpieczeństwo i spokój, warto zastanowić się nad zakupem kamerek samochodowych. Wideorejestrator K2PRO jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku sprzętów. Urządzenie nagrywa w pętli, co oznacza, ze cała nasza trasa podzielona będzie na 3 minutowe filmy. Kamera ma też czujnik grawitacyjny, więc nie trzeba się martwić o zapisanie nagrania np. z chwili wypadku, stłuczki czy gwałtownego hamowania. Rejestrator ma funkcję automatycznego wyłączania ekranu, jednak nie oznacza to, że nie pracuje. Będzie chronił samochód przez 24 godziny na dobę. Sprzęt wyposażony jest też w GPS oraz WiFi. Innymi dostępnymi teraz w dobrych ofertach kamerkami są 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ oraz Fastcam T12CM 2K.