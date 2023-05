Pierwsze wakacyjne oferty w Lidlu! Właśnie teraz zaoszczędzisz najwięcej

Teraz zakupy w sklepach sieci Lidl możesz zrobić bez wychodzenia z domu. Podpowiadamy, jakie produkty warto teraz kupić online – skorzystaj z atrakcyjnych ofert już dziś!

Dobre namioty w przystępnych cenach

Lidl ma dla swoich klientów namioty Rocktrail, które są wodoodporne, wiatroszczelne, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Bez względu na to, jaką wielkość wybierzesz, czy interesuje cię namiot dla dwóch, trzech czy czterech osób, łatwo się je montuje i demontuje – mają oznakowania kolorystyczne i system wtykowy z włókna szklanego. Sprawdź TUTAJ każdy z dostępnych namiotów Rocktrail.

A jeżeli szukasz jeszcze większej alternatywy – w Lidlu Online w dobrej cenie i z darmową dostawą kupisz 6-osobowy namiot tunelowy High Peak Kimberly – TUTAJ MOŻESZ GO OBEJRZEĆ. Ma dwa wejścia, dużą przestrzeń mieszkalną z oddzielną podłogą, duże przezroczyste okna z zasłonami, okno siateczkowe do wentylacji, wyjmowaną ścianę działową, kieszenie, organizery i uchwyty na lampę.

Co zabrać na kamping?

Wciąż na stronie internetowej Lidla znajdziecie śpiwory mumia lub kołdra, jednak musicie się pospieszyć, bo rozchodzą się one jak ciepłe bułeczki. W zestawie otrzymacie też kompresujący worek do zapakowania. 100 proc. klientów poleca – SPRAWDŹCIE SAMI! A jeżeli śpiwór, to też przyda się jakaś forma imitacji łóżka. Lidl nie zapomina też o tym, mata kampingowa samopompująca, będzie wyjściem idealnym!

Jeśli lubicie spędzać czas na łonie natury, sprawdźcie też ofertę na hamaki, które rozwiesza się pomiędzy dwoma drzewami. Są one dodatkowo wyposażone w moskitiery, które chronić będą przed komarami i uciążliwymi insektami.

Na kempingu przyda się też przenośna lodówka. Ta, która znaleźliśmy w dobrej cenie, zapewnia 20 st. C poniżej temperatury otoczenia. Na stronie internetowej Lidla ma ponad 300 opinii, 5/5 gwiazdek, a poleca ją 98 proc. klientów. Znajdzie się w niej miejsce na 6 butelek 1,5-2 l., lub 36 puszek 0,33 l.

W cieplejsze dni warto też zadbać o ochronę przed słońcem. Do tego przyda się składany parasol, który wbić możemy w ziemię czy w piasek, gdziekolwiek spędzamy czas.

Codziennie będziemy publikować dla Państwa najciekawsze oferty, które znajdziecie w sklepach Lidl Online. Sprawdźcie szczegóły, klikając w linki!

