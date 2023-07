Tragiczny wypadek na Moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje syn Sylwii Peretti

Z piątku na sobotę w Krakowie doszło do wypadku, w wyniku którego zginęło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat.

„W nocy kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem (być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu), uderzył bokiem w mur i dachował na schodach” – napisano na profilu Krakowa w mediach społecznościowych. Opublikowano też film „dla przestrogi i z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa na drogach”.

Pudelek poinformował, że jedną z ofiar śmiertelnych jest 24-letni Patryk, syn celebrytki Sylwii Peretti znanej z programu „Królowe życia.

Nie żyje syn Sylwii Peretti. „Nie kierował, miał doświadczenie”

– Tak, to potwierdzona wiadomość. Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą… Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem. Okoliczności tragedii cały czas są ustalane – powiedział portalowi Pudelek menedżer Peretti.

Według nieoficjalnych informacji portalu lovekrakow.pl, na odcinku od Kina Kijów w stronę Jubilatu auto jechało z prędkością 145 km/h. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem jeszcze przed skrzyżowaniem z ul. Kościuszki, ściął pachołki zwężające jezdnię w związku z remontem mostu i minął w niewielkiej odległości pieszego przechodzącego poza dozwolonym miejscem.



Sylwia Peretti pojawiła się w programie „Królowe życia” w 9. sezonie we wrześniu 2020 roku. Bohaterka programu TTV próbowała swoich sił w modellingu, prowadziła również salon kosmetyczny oraz luksusowe SPA. W 2021 roku wzięła ślub z Łukaszem Porzuczkiem, a Patryk, syn z poprzedniego małżeństwa poprowadził mamę do ołtarza.

instagram