Zator. 13-latka urodziła dziecko podczas szkolnej wycieczki

Dziewczyna gorzej się poczuła i wyszła do łazienki. Tam odbyła się akcja porodowa. Pomocy udzieliła jej pracownica ośrodka. 13-latka trafiła na oddział położniczy oświęcimskiego szpitala, a noworodek znajduje się w specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Krakowie.

Jak podaje portal faktyoswiecim.pl, zarówno rówieśnicy dziewczyny jak i jej opiekunowie nie mieli pojęcia, że jest ona w ciąży. Wiadomo, że małoletnia matka pochodzi z Mazowsza, dlatego oświęcimscy funkcjonariusze przekazali informacje swoim kolegom z miejscowości, gdzie mieszka dziewczyna.

Sami wszczęli dochodzenie w sprawie przestępstwa, jakim jest współżycie z osobą poniżej 15. roku życia. Art. 200 Kodeksu karnego mówi, że „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Teraz śledczy ustalą, kim jest ojciec dziecka, a także w jakich okolicznościach mogło dojść do zapłodnienia.

