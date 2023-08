Mężczyzna wypadł z pontonu na jeziorze. Nie uratowano go, mimo starań służb

Tonącego w Jeziorze Kłokowskim mężczyznę z wody wydobyli wezwani na miejsce strażacy. Po wyciągnięciu ciała na brzeg rozpoczęli reanimację, jednak nie byli w stanie przywrócić funkcji życiowych.

Policja sprawdza, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia. Śledczy chcą ustalić, co spowodowało, że mężczyzna wypadł z pontonu do wody i czy nie przyczyniły się do tego osoby trzecie. Istotne będzie również sprawdzenie stanu trzeźwości zmarłego.

Jak zawsze w takich przypadkach służby przypominają o odpowiedzialnym wypoczynku nad wodą i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad wodą?

Odpoczywając nad wodą, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Kąpać się tylko w miejscach z ratownikiem: Warto wybierać kąpieliska nadzorowane, gdzie zawsze jest obecny ratownik, gotowy do szybkiej interwencji w razie potrzeby.

Zwracać uwagę na oznaczenia: Jeśli na terenie konkretnego kąpieliska jest wywieszona czerwona flaga, oznacza to, że nie można wchodzić do zbiornika wodnego, ponieważ panują niesprzyjające warunki. Należy respektować takie ostrzeżenie.

Przestrzegać regulaminu kąpieliska: Zasady panujące na kąpielisku mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim plażowiczom. Ważne jest, aby ich przestrzegać w każdej sytuacji.

Unikać wskakiwania do zimnej wody, jeśli organizm jest rozgrzany: Nagrzany organizm może negatywnie zareagować na nagłe wejście do chłodnej wody. Przed kąpielą warto ochłodzić ciało pod prysznicem lub stopniowo ochlapać wodą klatkę piersiową, szyję i nogi.

Unikać zbyt zimnej wody: Długotrwała kąpiel w wodzie o temperaturze 14 stopni Celsjusza lub niższej może być niebezpieczna i doprowadzić do wychłodzenia organizmu. Najlepiej wybierać miejsca, gdzie temperatura wody wynosi minimum 18 stopni Celsjusza, a optymalnie 22-25 stopni Celsjusza.

Nie przeceniać swoich umiejętności: Trzeba realnie oceniać swoje umiejętności pływackie. Jeśli nie są one na najwyższym poziomie, nie wolno oddalać się zbyt od linii brzegowej. Trzeba korzystać z przestrzeni, którą monitorują ratownicy. Warto pamiętać, że wszelkie zabawy w wodzie powinny być dostosowane do umiejętności pływackich, co pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Brać pod uwagę warunki atmosferyczne: Niebezpieczne jest zażywanie kąpieli w zbiornikach wodnych podczas burzy czy w czasie ulewnego deszczu i podczas silnych podmuchów wiatru. Należy również unikać pływania po zapadnięciu zmroku.

Rozsądnie pomagać innym: Należy być czujnym i zwracać uwagę na osoby kąpiące się w pobliżu. W razie potrzeby trzeba udzielić pomocy w granicach własnych możliwości. W przypadku zagrożenia należy natychmiast zawiadomić ratownika lub służby.

Pod jaki numer zadzwonić w razie wypadku nad wodą?

Warto pamiętać również o ważnych numerach telefonów, pod które należy dzwonić, by poinformować o niebezpiecznych sytuacjach.

112 – ogólny numer ratunkowy;

997 – policja;

999 – pogotowie ratunkowe;

998 – straż pożarna;

601 100 100 – WOPR.

