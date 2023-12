55-latka podejrzana o zabójstwo matki. Była nieuchwytna ponad 20 lat

19 grudnia 2000 roku w domu jednej z miejscowości pod Kutnem (woj. łódzkie) wybuchł pożar. Znaleziono zwłoki kobiety. Obrażenia na jej ciele wskazywały, że wcześniej doszło do morderstwa. Śledczy wstępnie ustalili, że ofiara została pobita.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła na skutek rozległego urazu głowy spowodowanego uderzeniem. Policjanci przystąpili do pracy nad sprawą, na miejscu wykonali szereg czynności dowodowych w tym zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, wykonali oględziny i przesłuchali świadków. Jednak po przeprowadzeniu wielu czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, 31 lipca 2001 roku Prokuratura Rejonowa umorzyła śledztwo. Sprawcy nie namierzono przez wiele lat.

Kobieta oskarżona o zabójstwo matki. Była nieuchwytna

W 2020 roku sprawę przejął Wydział Kryminalny KWP w Łodzi, „łódzkie archiwum X”. Okazało się, że osoba podejrzana o dokonanie zbrodni była jedną z najbliższych dla ofiar.

– Prowadzono liczne analizy, poszukiwano możliwości śledczych, przeprowadzano kolejne dowody. Skrupulatnie badano wszelkie zabezpieczone ślady kryminalistyczne, wykorzystywano osobowe źródła dowodowe. Między innymi pozyskano opinię psychologiczną dotyczącą profilu prawdopodobnego sprawcy, osoby typowane poddawano badaniom wariograficznym. Całokształt dokonanych czynności doprowadził do przedstawienia zarzutów zbrodni zabójstwa obecnie 55-letniej córce ofiary – powiedział TVN24 prokurator Krzysztof Kopania.

Podejrzana mieszkała około 100 metrów od swojej matki. 19 grudnia w ciągu dnia miała przyjść do niej, brutalnie pobić i zostawić w mieszkaniu. Wieczorem wróciła do mieszkania, by je podpalić.

W środę na miejscu zabójstwa została przeprowadzona wizja lokalna z udziałem 55-latki. Kobieta została zatrzymana. Grozi jej dożywocie.

Przełom ws. zabójstwa na Podlasiu. Sprawca wpadł po 23 latach

O bliźniaczo podobnej sprawie zabójstwa prokuratura informowała 6 grudnia. Dział do spraw Niewykrytych Zabójstw – tzw. Archiwum X poinformował o przełomie w śledztwie dotyczącym zabójstwa w Surażu na Podlasiu.

16 lipca 2000 roku wówczas 15-letni Krzysztof L. zabił ze szczególnym okrucieństwem kuzynkę – stryjenkę Barbarę L. Prokuratorzy z Archiwum X ustalili, że sprawca był bardzo brutalny. Kobieta była bita po całym ciele, duszona, sprawca dociskał jej klatkę piersiową do podłogi. Udusił ofiarę, a w celu zatarcia śladów podpalił dom. Przez wiele lat ukrywał się w USA.

Na wniosek Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie do Polski Krzysztof L. został sprowadzony do Polski w tym roku.

