Wyszła do koleżanki i słuch po niej zaginął. 15-latki szuka policja

Poszukiwania Amelii Rzeszowskiej prowadzi Komisariat Policji w Jasienicy.

15-latka zaginęła w niedzielę, 16 czerwca. O 13:00 wyszła z domu w Jasienicy, zabrała ze sobą przedmioty osobiste, w tym telefon i poinformowała, że udaje się do koleżanki do Bielska-Białej. Ostatni raz Amelia była widziana, kiedy wsiadała do autobusu linii 125. Według policji zaginiona może przebywać w rejonie dworca PKS lub PKP przy ul. Warszawskiej oraz w galerii Sfera w Bielsku-Białej.

15-letnia Amelia z Jasienicy poszukiwana. Policja podała rysopis

Amelia ma 164 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i czarne włosy. Zabrała ze sobą telefon marki Samsung. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie dresowe, białe buty sportowe i czarną bluzę z kapturem. Nosi ze sobą dużą kwadratową, czarną torebkę.

Informacje o miejscu pobytu zaginionej nastolatki można kierować do Komisariatu Policji w Jasienicy, ul. Zdrowotna 1401, tel. 47 857 0510, lub do najbliższej jednostki Policji oraz pod tel. alarmowy 112.

Czytaj też:

Policja poszukuje 26-latki. Jechała z Rosji do Węgier. Zaginęła w Polsce