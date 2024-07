Wiele osób tego nie wie. Wyjaśniamy, do czego służy „dziura” w lodówce

Pewnie wielu z was zastanawiało się kiedyś, do czego służy otwór na ścianie lodówki. Pytanie to powraca regularnie i właśnie po raz kolejny stało się internetowym viralem.

Lodówka to ten rodzaj sprzętu AGD, bez którego nie można obejść się w żadnym domu. Dzięki niej utrzymujemy napoje i żywność w niższej temperaturze, przez co na dłużej zachowują swoją świeżość. W wielu modelach możemy znaleźć otwór, którego zastosowanie nie jest oczywiste. Zwłaszcza, że często owa „dziura w lodówce” schowana jest za produktami i przez lata pozostaje zapomniana. Czym jest otwór spustowy w lodówce? Mowa o tak zwanym otworze drenażowym lub otworze spustowym, który zwykle znajduje się na dole tylnej ściany lodówki, tuż nad szufladą na warzywa i owoce. Pozwala on na przepływ wody w lodówce, dzięki czemu nie dochodzi do mrożenia wnętrza lodówki. Skraplająca się wewnątrz tego urządzenia woda mogłaby po zamrożeniu negatywnie wpłynąć na składowaną tam żywność. Warto pamiętać o tym, aby nie dociskać produktów do ścianek lodówki. Może to bowiem powodować namnażanie bakterii i tworzenie się pleśni. Przyklejone resztki jedzenia mogą też zapchać wspomniany odpływ. Należy regularnie go udrażniać. Zbierająca się przy odpływie woda może tworzyć kałuże, które przeciekną ostatecznie na warzywa i owoce, powodując ich pleśnienie. Jak czyścić otwór drenażowy w lodówce Czyszczenie otworu drenażowego należy zacząć od odłączenia i rozmrożenia lodówki, którą opróżniamy z wszelkich towarów. Przy użyciu chusteczek lub gumowych rękawiczek, należy wyjąć resztki jedzenia, które blokowały odpływ. Później można skierować w to miejsce gorącą wodę, na przykład przy pomocy strzykawki. W trudniejszych przypadkach można udrażniać otwór sodą oczyszczoną. Ścianki lodówki można później przetrzeć octem jabłkowym. Specjalny preparat stworzymy poprzez zmieszanie 2 szklanek wody z 3 łyżkami octu i łyżeczką płynu do zmywania naczyń. W ten sposób upewnimy się, że oczyściliśmy naszą lodówkę z pleśni oraz bakterii. Czytaj też:

