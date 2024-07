Ten dylemat ma wielu użytkowników zmywarek. Lepiej zostawić otwartą czy zamkniętą?

Dyskusje na temat prawidłowego korzystania z domowych sprzętów to często coś, czego nie chcemy zaczynać z rodzicami, szwagrem czy teściową. Zwłaszcza, że każdy ma tu inne podejście i często nikt nie jest do końca przekonany, że to właśnie on ma rację. Tymczasem okazuje się, że w kwestii korzystania ze zmywarki można ustalić optymalną strategię.

Zmywarki otwieramy, czy zostawiamy zamknięte?

Holenderskie stowarzyszenie konsumentów oznajmiło wszem i wobec, że zmywarki tuż po zakończeniu programu mycia naczyń należy pozostawić przez pewien czas zamknięte. Optymalny czas to 15 minut do pół godziny. Wtedy, dzięki zatrzymaniu ciepła wewnątrz urządzenia, naczynia zostają lepiej wysuszone i mogą uzyskać piękny połysk. Z kolei otwarcie drzwi zmywarki tuż po zakończeniu programu może sprawić, że będą one bardziej wilgotne i dłużej poczekamy, aż wyschną.

Co należy zrobić w przypadku zmywarek, które automatycznie otwierają się po zakończeniu mycia? Tu także Holendrzy udzielili odpowiedzi. Można wówczas po prostu samemu domknąć drzwi urządzenia i pozwolić naczyniom na dalsze wysychanie w cieple. Wyjątkiem będą tutaj jedynie kieliszki do wina i inne ozdobne szklane naczynia. Najlepiej wyjąć je i osuszyć zaparowane lnianą szmatką. Będą wówczas pięknie błyszczeć. Trzeba jednak uważać przy tej czynności, bo ciepło zwiększa ich podatność na pękanie.

Jak ustawiać sztućce w koszyku zmywarki?

Przy okazji Holendrzy udzielili też odpowiedzi na pytanie o sposób ułożenia sztućców w głębokim koszyku. Jeżeli mamy taką właśnie zmywarkę, to wiele osób decyduje się ustawiać wszystko ostrzami do góry, mimo iż jest to mniej bezpieczne. Wierzymy, że w ten sposób sztućce lepiej się doczyszczą. Prawda jest jednak nieco inna. Najlepiej sztućce wkładać naprzemiennie, niektóre skierowane do dołu, niektóre do góry, by pozostawić wolne przestrzenie między nimi. W ten sposób najpewniej zadbamy o usunięcie wszystkich resztek jedzenia.

Czytaj też:

Wiele osób tego nie wie. Wyjaśniamy, do czego służy „dziura” w lodówceCzytaj też:

Leśnicy nazywają to cudem. „Mutacja genetyczna powodująca deformację szczytu rośliny”