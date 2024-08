Pół tony martwych ryb. Kolejna ekologiczna katastrofa

Pyzdry to niewielkie miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, nad rzeką Wartą. To właśnie tam znajdują się Zbiorniki Szybskie. Na jednym z trzech akwenów użytkowanych przez lokalne koło Polskiego Związku Wędkarskiego doszło do nietypowej sytuacji. Pojawiły się śnięte ryby.

Wszystko zaczęło się 23 lipca, jednak lokalne media opisują tę sprawę dopiero teraz. Część z nich unosiła się na powierzchni wody, część zalegała w zaroślach – czytamy na portalu wrzesnia.info.pl.

Pyzdry. Wyłowiono ponad pół tony martwych ryb

Ostatecznie interweniowały służby odpowiedzialne za ochronę środowiska. Wyłowiono ponad pół tony martwych ryb – amurów, szczupaków, karpi, sandaczy czy boleni.

Pobrano próbki wody. Na chwilę obecną nie wiadomo, co spowodowało ich śnięcie. Przyczyna powinna być znana za około dwa tygodnie.

Liczne przypadki śniętych ryb w Polsce

To kolejny przypadek zaobserwowania dużej ilości śniętych ryb w polskich wodach w ostatnim czasie. Niedawno pisaliśmy o workach wypełnionych martwymi rybami ułożonych na brzegu jeziora Ściegiennego w województwie lubelskim. Tam powodem była tzw. przyducha, czyli spadek zawartości tlenu w wodzie, który może mieć miejsce przy wysokich temperaturach, kiedy w jeziorze wyrośnie dużo glonów.

Również w rzece Prośnie pojawiły się setki śniętych ryb. Nad problemem pracują służby. Straż Pożarna powiadomiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie, a na miejsce wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Ostrowa Wielkopolskiego, która pobrała próbki wody w celu zbadania jej pod kątem niebezpiecznych substancji.

Jak mogę zgłosić, że w wodzie są martwe ryby?

Jeśli widzisz, że w jakimkolwiek zbiorniku znajdują się śnięte ryby, zgłoś to do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kontakt znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

