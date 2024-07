Ponury widok na plaży w województwie lubelskim. W workach spakowano setki martwych ryb

Na małej plaży nad jeziorem Ściegienne na Lubelszczyźnie ułożono dziesiątki worków z martwymi rybami. Całość przykryto folią, by oszczędzić okolicznym mieszkańcom ponurego widoku. Reporter RMF FM zapewniał jednak, że mimo katastrofy ekologicznej nad jeziorem jest „spokojnie, jakby nic się nie wydarzyło”.

Martwe ryby na brzegu jeziora w lubelskim

Jak wyjaśniono, powodem masowego śnięcia ryb w tym zbiorniku wodnym była tzw. przyducha. Mowa o spadku zawartości tlenu w wodzie, który może mieć miejsce przy wysokich temperaturach, kiedy w jeziorze wyrośnie dużo glonów. Są oczywiście sposoby na walkę z tym zjawiskiem, takie jak zastosowanie specjalnych pomp napowietrzających.

Wody Polskie RZGW Lublin odniosły się do sprawy na oficjalnym profilu na Facebooku. „Trwające od tygodni upały powodują niestety śnięcie ryb. W tym tygodniu zjawisko to wystąpiło w dwóch akwenach: w jeziorze Ściegienne (gmina Uścimów), które należy do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, a jest dzierżawione przez Wody Polskie jako Okręg Rybacki nr 8 oraz w zbiorniku wodnym w Krynicach (gmina Krynice), należącym do Wód Polskich, natomiast dzierżawionym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu” – informowano.

Piorun uderzał w taflę jeziora?

„Dodatkową przyczyną śnięcia ryb w jeziorze Ściegienne, obok wysokiej temperatury, mogły być uderzenia wyładowań elektrycznych w taflę wody podczas ostatnich nawałnic. Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz Państwową Strażą Rybacką na bieżąco odławiali śnięte ryby, sytuacja jest monitorowana również przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który pobrał próbki wody do badań, jednak nie stwierdzono innych, niż naturalne, przyczyn występowania śnięcia ryb” – czytamy dalej w oświadczeniu.

„Dodatkowo zbiornik w Krynicach był regularnie napowietrzany specjalistycznymi pompami strażackimi. Aktualnie poziom tlenu w obu akwenach osiągnął wymagane normy. Na obecną chwilę (18 lipca godz. 15.30) zbiornik w Krynicach został całkowicie oczyszczony z martwych ryb, natomiast na jeziorze Ściegienne odławianie trwa” – informowali urzędnicy.

Czytaj też:

Nie żyje mistrz świata. Legenda miała 91 latCzytaj też:

Seria wypadków zablokowała autostradę A1. Poważna kolizja także na A2