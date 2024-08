Przerwany wał przeciwpowodziowy w Warszawie. Zagrożonych kilkadziesiąt domów

W nocy z poniedziałku na wtorek 20 sierpnia nad Warszawą przeszła ogromna ulewa. Gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały liczne podtopienia – wiele ulic, piwnic i podziemnych garaży jest zalanych. Występują także utrudnienia w ruchu.

Nawałnica nad Warszawą. Rafał Trzaskowski zabrał głos

Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Rafał Trzaskowski. – W związku z ulewnymi deszczami od godz. 2:00 w nocy działa sztab kryzysowy. Wielkie podziękowania dla policji i wszystkich służb, które pracują w stolicy – powiedział prezydent Warszawy.

Włodarz stolicy zwrócił się także z apelem do mieszkańców, aby w miarę możliwości korzystali z komunikacji miejskiej. – Jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana wojewody i służb, bo ta koordynacja zdała egzamin, a my będziemy pracowali dalej, by usuwać kolejne problemy jak np. zalane ulice – dodał prezydent.

Przerwany wał przeciwpowodziowy. „Ok. 30 domów jest zagrożonych”

Jak poinformował Polsat News, w wyniku nocnej nawałnicy w Warszawie, doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego w okolicach Wilanowa. – Ok. 30 domów jest zagrożonych. W tej chwili przyjechał piach, będziemy workować i worki będziemy wstawiać w drzwi i przystąpimy do wypompowywania wody z poziomu parteru, ewentualnie piwnic – przekazał komendant warszawskiej straży pożarnej st. bryg. mgr inż. Roman Krzywiec

