Myśleli, że niebawem wymrze. Olbrzymi pająk powrócił

Pająk ten może osiągnąć siedem centymetrów długości. W 2010 sądzono, że niebawem zupełnie wymrze i nic nie dało się z tym zrobić, choć podejmowano wysiłki. Jest uznawany za „największego pająka Zjednoczonego Królestwa” – podaje źródło. Kilka lat temu ostatnie sztuki pająka przeniesiono na bagniste tereny.

Czy jest zagrożeniem dla człowieka? Może podnieść ciśnienie osobom, które cierpią na stosunkowo częsty rodzaj fobii – paniczny strach przed pająkami. Sam w sobie jest raczej nieszkodliwy.

Próbowano przenieść go do środowiska naturalnego, ale bezskutecznie. Teraz w Norfolk żyje ich 10 tys. sztuk

National Geographic podaje, że w XX wieku obywatele Anglii zaczęli osuszać tereny, a więc pozbawiać pająka jego naturalnego środowiska. To sugeruje, że bagnik nie jest zagrożeniem dla człowieka, a raczej w drugą stronę.

Kilka la temu uruchomiono jednak projekt, w którym wzięły udział instytucje, takie jak British Arachnological Society, Royal Society for the Protection of Birds, a także Uniwersytet Anglii Wschodniej. Naukowcy zaczęli podejmować wysiłki w Norfolk, by uratować darownikowatego. Kolejne osobniki, hodowane w niewoli ostatnie sztuki, przenoszono na tereny wodno-błotne (na terenie doliny Yare).

Tim Strudwick, który jest kierownikiem rezerwatów RSPB w dolinie Yare, tak skomentował sytuację dotyczącą sukcesu naukowców. – To wspaniałe widzieć, że nasza akcja przesiedlenia naprawdę się udała – mówi, cytowany przez NG. Co ważne, znaczący procent prób umieszczenia bagnika na terenach błotnych kończył się fiaskiem. Jednak obecnie jego populacja w Norfolk liczy aż 10 tysięcy sztuk.

Choć sytuacja ta daje nadzieje, że pająk ostatecznie nie wymrze, to nie jest to jeszcze przesądzone. Strudwick zaznacza, że wciąż zbyt wiele pająków tego gatunku nie żyje w miejscach, gdzie niegdyś było go wiele. W jego namnażaniu ponadto nie pomagają susze, wzrost poziomu morza i sztormy.

