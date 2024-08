Wyjechała do Niemiec i ślad się urwał. Policja poszukuje 42-letniej Anety Wójcik

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie pojawił się krótki komunikat w sprawie poszukiwań Anety Wójcik. Jak przekazali mundurowi, 42-latka pracowała na terenie Niemiec przy opiece nad osobą starszą.

W poniedziałek 19 sierpnia rozmawiała przez telefon z siostrą. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Policjanci poinformowali, że kobieta wciąż może przebywać na terytorium Niemiec.

Zaginęła Aneta Wójcik. Kontakt urwał się kilkanaście dni temu

Aby usprawnić poszukiwania mundurowi opublikowali zdjęcie zaginionej 42-latki, a także krótki rysopis. Aneta Wójcik ma 155 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Kobieta ma długie jasne włosy, oczy piwne, uszy przylegające, nos prosty i pełne uzębienie. Ma też tatuaże – jeden rozciąga się od barku do łokcia, a kolejny znajduje się na plecach i przechodzi na część szyi.

Policja zaapelowała do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje – mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej – o to, aby skontaktowały się z dyżurnym komisariatu VII w Lublinie (tel. 47 811 49 20, ul. Wyżynna 18) lub zadzwoniły pod numer alarmowy 112.

