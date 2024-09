Zbiornik Racibórz pełni kluczową rolę w regionie. Wypełniony w 78 procentach

Zbiornik Racibórz został zbudowany, by powódź tysiąclecia nigdy więcej się nie powtórzyła. Jest to największy w kraju zbiornik przeciwpowodziowy o pojemności 185 milionów metrów sześciennych wody miał być gotowy na przyjęcie tak dużej fali, jaka przyszła w 1997 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z powodzią tysiąclecia. Jeszcze w poniedziałek 16 września zbiornik był wypełniony w 10 procentach, dziś wypełniony jest już niemal w 80 procentach.

Dlaczego został zbudowany zbiornik Racibórz?

Zbiornik Racibórz powstał jako zabezpieczenie Odry, by powódź z 1997 roku nigdy więcej się nie powtórzyła. Plany budowy zbiornika na rzece powstawały już od 1883 roku, ale dopiero po katastrofalnej powodzi, w której zginęło 55 osób.

W 2010 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłosił przetarg na budowę zbiornika, a budowa rozpoczęła się w 2013 roku. Zbiornik zajął powierzchnię 26 kilometrów, a przed rozpoczęciem budowy wysiedlono 700 osób zamieszkujących wsie Nieboczowy i Ligota Tworkowska. Ostatecznie zbiornik Racibórz został oddany do użytku w 2020 roku.

Czy zbiornik Racibórz wytrzyma obecną powódź?

Zbiornik przeciwpowodziowy ma chronić obszar od Raciborza do Wrocławia. Może przyjąć 185 milionów metrów sześciennych wody i zredukować falę powodziową. Obecnie znajduje się w nim ponad 110 milionów metrów sześciennych wody. Służby zapewniają, że działa prawidłowo i nie ma żadnego zagrożenia, by zaczął przeciekać.

