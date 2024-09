Sieje postrach w północnych Niemczech. Jego jad zabija w 48 godzin

Najpewniej widziany przez mieszkańców wioski okaz to afrykański wąż dysfolid znany także jako boomslang. Naturalnie spotykany jest m.in. w Mozambiku, Botswanie i Namibii.

Poznać go można przede wszystkim – w przypadku samców – po intensywnej zielonej barwie i po nieproporcjonalnie dużych w porównaniu do reszty głowy oczach. Dysfolid osiągać może nawet do dwóch metrów długości.

Jad grasującego na północy Niemczech węża jest dla ludzi śmiertelny. Powoduje zmniejszenie krzepliwości krwi, co prowadzi do licznych krwotoków wewnętrznych. Zabić potrafi w dwie doby.

Lokalne władze potwierdzają: Wąż był widziany w gminie Braderup

Zastępczyni burmistrza gminy Braderup w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn Katy Krause potwierdziła niemieckiej gazecie „Bild”, że wąż był widziany w okolicy. Gmina natychmiast wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.

„Ugryzienie może mieć poważne skutki dla zdrowia prowadzące nawet do śmierci człowieka, jeśli nie podejmie się szybko leczenia” – czytamy.

Nie jest dokładnie wiadomo, jak dysfolid znalazł się na północy Niemczech. Wiadomo za to, że władze odnotowały już jego pierwszą ofiarę – psa.

To nie pierwsze doniesienia o jadowitym wężu na północy Niemiec

Takie same doniesienia pojawiały się już w kwietniu, kiedy podobny okaz widziany był przez mężczyznę spacerującego w miejscowości Oeversee niedaleko Flensburga. Na podstawie zdjęcia lokalne władze zidentyfikowały gada jako dysfolida.

Rozpoczęto wówczas poszukiwania. Państwowy Urząd Ochrony Środowiska włączył do akcji psy. Działania trwały aż do lipca, jednak zakończyły się niepowodzeniem.

Gmina Braderup wezwała, aby w przypadku spotkania z wężem zachować szczególną ostrożność. Ponadto prosi, aby udokumentować miejsce jego pobytu i natychmiast zgłosić zdarzenie do władz.

Czytaj też:

Polak ranny po eksplozji w Niemczech. Opublikowano zdjęcie podejrzewanegoCzytaj też:

Rekordzista dostaje ponad 50 tys. zł. Można powtórzyć ten wyczyn, ale łatwo nie będzie!