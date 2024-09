Trudny QUIZ ortograficzny na koniec tygodnia. 9/10 jest nieosiągalne!

Kolejny tydzień pracy niemal za nami. Zanim na dobre oddamy się weekendowemu odpoczynkowi i korzystaniu z uroków ostatnich w miarę ciepłych dni, mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Tym razem będzie to trudny quiz ortograficzny, w którym każde słowo rozpoczyna się na literkę „M”.

Misja jest naprawdę łatwa: musicie odpowiedzieć na dziesięć pytań. W zdecydowanej większości pytań do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Tym samym szansa zakreślenia poprawnej odpowiedzi jest naprawdę bardzo duża, bo wynosi aż 50 proc.

Ostrzegamy! Niech to was jednak nie zmyli! Pytania są mocno skomplikowane a uzyskanie kompletu punktów to wcale nie jest taka banalna sprawa. Przy niektórych nawet prawdziwi mistrzowie ortografii będą musieli trochę pogłówkować!