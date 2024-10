Oburzające zachowanie zakonnicy względem dzieci. Sąd zdecydował o umorzeniu

O zakonnicy zrobiło się lokalnie głośno w listopadzie 2022 roku. Zachowanie kobiety zostało uznane przez jednego z ojców dzieci, które uczęszcza do placówki edukacyjnej, w której prowadziła katechezę za tak oburzające, że postanowił powiadomić o wszystkim policję.

Siostra katechetka miała znęcać się nad dziećmi mężczyzny, a także innymi uczniami. W jaki sposób? Miała rzekomo naruszyć ich nietykalność cielesną (szarpnąć za ręce i ubranie), a także straszyć motywami religijnymi (piekłem, szatanem i upadłymi duchami) – opisuje Polska Agencja Prasowa.

Kaliski sąd zdecydował: Warunkowe umorzenie

To jednak nie wszystko, zabraniała też spożywać jedzenia w klasie i korzystania z toalet podczas przerw między lekcjami. Straszyła też dzieci, że jeśli ich rodzice spożywają alkohol, to trafią do domu dziecka.

Policja potraktowała sprawę poważnie i rozpoczęła postępowanie (w kierunku psychicznego i fizycznego znęcania się). Dyrekcja podstawówki przekazała natomiast rzecznikowi dyscyplinarnemu dla nauczycieli, że mogło dojść do złamania prawa, a także, że siostra może krzywdzić uczniów. W efekcie zakonnica otrzymała karę nagany z ostrzeżeniem. Do winy jednak się nie przyznała. Sprawa miała zostać wkrótce rozstrzygnięta też przez wymiar sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy w Kaliszu zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania karnego na okres trzech lat. W orzeczeniu uznano, że czyn nie był wysoko szkodliwy społecznie i jednorazowe – czytamy na pap.pl. Wymiar sprawiedliwości wskazywał też na „stabilną sytuację życiową” siostry. Takie zdarzenie w jej wieloletniej „karierze” miało miejsce tylko raz. Uznano, że tego rodzaju wykroczenie już raczej nie przydarzy się kobiecie.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Kaliszu poinformował, że zdaniem sędziów czyny zakonnicy były odpowiedzią na zachowanie uczniów, którzy się jej nie słuchali.

Dzieci obrażane, drapane i popychane przez zakonnicę? Dramat w Grodzisku Mazowieckim

W drugiej połowie października 2023 roku Onet nagłośnił sprawę zakonnicy, która miała bić i poniżać dzieci w przedszkolu. Siostra pełniła w niepublicznej placówce wysokie stanowisko administracyjne.

„Dzieci miały być obrażane, drapane, popychane, wyrzucane z sali, pozostawiane bez opieki, a nawet bite przez siostrę zakonną w przedszkolu” – brzmi fragment reportażu. Miejsce to prowadzone jest przez siostry z Grodziska Mazowieckiego.

