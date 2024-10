Ważny apel Czarzastego. Data jest nieprzypadkowa. „Mężczyźni też płaczą”

Data, w której wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował się opublikować nagranie, nie jest przypadkowa. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Zdrowie psychiczne w pracy”.

– Prawdziwy facet to taki, który ma jaja, jest silny, nigdy nie przegrywa, wszyscy się go słuchają. Jest taki jak pięść, idzie zawsze do przodu. Ale czy to prawda? Chcę wam powiedzieć, że tacy faceci są tylko na westernach. Prawdziwy facet to taki, który myśli, który pyta, który mówi o swoich problemach – słyszymy na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Włodzimierza Czarzastego.

Ważny apel Włodzimierza Czarzastego

Słowa polityka mają potwierdzenie w statystykach. – Wiecie o tym, że na 5,5 tysiąca ludzi, którzy popełnili samobójstwo, 4,5 tysiąca to faceci? To tacy, którzy nie pytali i nie mówili, że mają problemy. To tacy, którzy nie mówili, że coś ich boli, że nie mogą się dogadać z ludźmi, że nie mogą się dogadać w swoim otoczeniu, że źle im w pracy – mówi Włodzimierz Czarzasty.

Kiedy spojrzy się na statystyki z podziałem na dni, sytuacja wygląda jeszcze dramatyczniej. W Polsce każdego dnia samobójstwo popełnia 15 osób. 12 z nich to mężczyźni.

– To nie jest prawda, że mężczyźni nie płaczą. Prawda jest taka, że mężczyźni też płaczą – mówi polityk.

