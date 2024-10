Mali „domowi” ulubieńcy w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. „Od razu nas zafascynowały”

Matka pięcioraczków z Horyńca regularnie dokumentuje życie swojej rodziny i dzieli się nim w mediach społecznościowych. Dominika Clarke przyznała, że w ostatnim czasie „jest trochę do tyłu z przygodami, bo chorowali, ale obecnie są już zdrowi”. Matka pięcioraczków z Horyńca przeplata nagrania np. sprzed miesiąca z tymi bardziej aktualnymi.

Jeśli chodzi o nowe przygody, to Dominika Clarke w ostatnim czasie poinformowała, że „z uwagi na to, że w wynajmowanym domu nie mogą mieć żadnego zwierzątka, musieli poszukać alternatywy… i udało się”. „Odkryliśmy smoki morskie – małe stworzonka, które od razu nas zafascynowały” – przyznała matka pięcioraczków z Horyńca. Smoki morskie mogą mieć nawet 1,5 cm.

Pięcioraczki z Horyńca. Dominika Clarke odkryła smoki morskie

„Ich hodowla to nie tylko ciekawa zabawa, ale też świetna lekcja o naturze. Nasze dzieci są zachwycone, a my mamy małych ‘domowych’ ulubieńców!” – podkreśliła Dominika Clarke w opisie nagrania. Na filmie matka pięcioraczków z Horyńca zaprezentowała pudełko, w którym było akwarium, jedzenie i parę różnych narzędzi niezbędnych do wyhodowania małych smoków. Pokazała też certyfikat. Zgodnie z instrukcją obsługi napełniła akwarium wodą butelkowaną i wsypała tam jajeczka.

– Smoki rosną bardzo szybko, dziewczynki, podwajając swoją wielkość co kilka godzin. Po miesiącu karmienia i opiekowania się swoimi smokami będziecie mieli duże smoki wodne z malutkich jajeczek – mówiła do swoich córek Dominika Clarke. Jedna z nich zapytała, czy będzie można je potrzymać, ale matka pięcioraczków z Horyńca stwierdziła, że „to się okaże”. Potem Dominika Clarke instruowała córkę, aby założyć pokrywkę, żeby wszystko było bezpiecznie i jak dać smokom morskim nieco powietrza.

