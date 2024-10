Wyjątkowy maszynopis z odręcznymi notatkami autora. Ten „Mały Książę” jest wart fortunę

Londyńska księgarnia Peter Harrington Rare Books oferuje ten niezwykły dokument za 1,25 miliona dolarów, co odpowiada około 5 milionom złotych.

Na całym świecie istnieją tylko trzy egzemplarze tego maszynopisu. Kopia, którą wystawia księgarnia specjalizująca się w białych krukach, jest jedyną dostępną na wolnym rynku. Pozostałe dwie są częścią zbiorów publicznych i należą do Bibliotheque Nationale de France w Paryżu oraz Harry Ransom Center w Teksasie. Ten wyjątkowy dokument zostanie ponownie zaprezentowany kolekcjonerom na targach Abu Dhabi Art 2024, które odbędą się od 20 do 24 listopada w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Odręczne notatki autora. W tym słynna maksyma

Maszynopis wyróżnia się licznymi odręcznymi notatkami autora, znajdującymi się niemal na każdej stronie. Właśnie wśród tych zapisków pojawia się jedna z najważniejszych literackich maksym, nie tylko tej publikacji: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Praca nad tą sentencją przysparzała pisarzowi wielu trudności – jej ostateczne brzmienie zajęło mu aż pięć lat.

Wśród innych notatek Saint-Exupéry'ego widnieją również szkice oraz zapiski finansowe umieszczone na wewnętrznych stronach okładki.

– Jest to najbardziej ekscytujący, najcenniejszy i najważniejszy dokument literacki, z którym miałam do czynienia – stwierdziła w rozmowie z portalem Artnet Sammy Jay, starsza specjalistka do spraw literatury w Peter Harrington Rare Books. – Możliwość zbliżenia się do twórczego procesu Saint-Exupéry'ego jest ekscytująca, a nawet wzruszająca – oceniła.