Rutkowski ostro reaguje na serię zarzutów. „Będziemy występować o 10 mln zł”

Artykuł Gońca był wielokrotnie cytowany w sieci. Dziennikarze śledczy napisali, że detektyw miał rzekomo oszukać wielu swoich klientów, którzy korzystali z usług "konsultacji i doradztwa", a nie "detektywistycznych". Portal napisał też, że w 2017 roku Rutkowski został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat za prowadzenie nielegalnej działalności detektywistycznej. W tym czasie miał złamać prawo, ale wymiar sprawiedliwości karę więzienia zamienił na grzywnę, w postaci kwoty przekraczającej 1,4 miliona złotych. „Teraz, by nie trafić za kratki, były detektyw co miesiąc płaci 60 tys. zł” – twierdzą dziennikarze. Po raz ostatni pieniądze na cel ten przelane mają zostać przez niego w styczniu 2025 roku.

O publikacji Gońca Rutkowski zgodził się porozmawiać z redakcją portalu Jastrząb Post.

Rutkowski o relacjach klientów i swojego biura: Nigdy nie mieliśmy bezpośredniego konfliktu

Dawni klienci byłego detektywa (miał licencję do 2010 r.) w rozmowie z Gońcem wskazują, że czują się oszukani. Opowiadają, że Rutkowski miał brać od nich pieniądze w formie zaliczek, a potem, gdy mieli zastrzeżenia wobec oferowanych usług i chcieli odzyskać środki, ten nie chciał ich oddawać (usiłowali bezskutecznie nawiązać z nim kontakt) lub zwracał po wielu skargach pewną ich część, wskazując na bliżej nieokreślone koszty, które poniósł, realizując zlecenie – opisuje Goniec. Część osób miała bać się pozwać Rutkowskiego, bo, jak tłumaczył dziennikarz portalu, „uważali, że jest silny” i „ma kontakty”.

Jak na zarzuty te odpowiada 64-latek? – Jeżeli ktoś ma do kogoś żal, czy jakiekolwiek pretensje, to albo się dogaduje z człowiekiem czy firmą, albo idzie na policję, albo do prokuratury, albo do sądu cywilnego. My nigdy przez 35 lat istnienia biura nie mieliśmy bezpośredniego konfliktu z naszym klientem! – zapewnia w rozmowie z JP. Wskazał, że w sytuacji, gdy ktoś „ktoś komuś był coś winien lub nie wykonał roboty”, to dany zleceniodawca przychodził do byłego detektywa czy pracowników jego biura i „sprawa” była „wyjaśniana”.

– Natomiast argument z artykułu, że ktoś nie poszedł do sądu, by wystąpić o odszkodowanie swoich pieniędzy, bo się mnie bał, to jest to dla mnie paranoja. Rutkowski działa zgodnie z prawem i tak, jak należy, a jeśli jest popularny, to takiego człowieka łatwiej jest podać do sądu aniżeli przeciętnego Kowalskiego – mówi.

Będzie pozew? „Przygotowujemy czynności”

To jednak nie wszystko. Były poseł (Koło Poselskie Stronnictwa Gospodarczego) poinformował redakcję Jastrząb Post, że zamierza pozwać portal. – Przygotowujemy czynności przeciwko Gońcowi dotyczące postępowania karnego i cywilnego. Autor artykułu przekazał wiele nieprawdziwych i kłamliwych informacji, niewykluczone, że działając na czyjeś zlecenie. Będziemy występować o odszkodowanie w wysokości 10 mln zł dla mnie i mojego biura – powiedział.

