Trudny QUIZ na dobry początek długiego weekendu. Odpadniesz na 5. pytaniu!

1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. W tym roku święto to wypada w piątek, co oznacza, że sporo osób będzie mogło się cieszyć przedłużonym, trzydniowym weekendem. Zanim na dobre oddamy się odpoczynkowi, mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Oto najnowsza odsłona naszego wyjątkowo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej. Tym razem przygotowaliśmy na 10 pytań z różnych dziedzin m.in. polityki, geografii oraz sportu.

W każdym pytaniu do wyboru są tylko dwie możliwe odpowiedzi. To oznacza, że wasze zadanie jest naprawdę bardzo proste – wystarczy zdecydować, czy zawarte w pytaniu zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Przy rozwiązywaniu quizu z pewnością przyda się spora wiedza ogólna.

To jak, podejmiecie wyzwanie i przekonacie się, czy komplet punktów jest w waszym zasięgu?