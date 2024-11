Kultowa skórzana kurtka z „Grease” trafi na aukcję. Osiągnie zawrotną cenę?

Podczas „Tygodnia legend Hollywood” Julien's Auctions we współpracy z Turner Classic Movies (TCM) organizuje licytację majątku Olivii Newton-John, znanej piosenkarki i aktorki.

Wśród przedmiotów wystawionych na sprzedaż znajdzie się między inny czarna skórzana kurtka, w której grana przez Newton-John Sandy wystąpiła w kultowym filmie „Grease”, partnerując postaci Danny’ego, odgrywanej przez Johna Travoltę. Część zysków z aukcji zostanie przekazana na rzecz Olivia Newton-John Foundation Fund, organizacji wspierającej badania nad wykorzystaniem medycyny roślinnej w leczeniu raka. Newton-John zmarła w sierpniu 2022 roku w wieku 73 lat, po wieloletniej walce z rakiem piersi.

Kurtka może osiągnąć zawrotną kwotę

Aukcja na żywo odbędzie się 13 grudnia w Waldorf Astoria Beverly Hills w Los Angeles. Zainteresowani mogą także uczestniczyć w licytacji online, telefonicznie z pomocą przedstawiciela domu aukcyjnego lub złożyć ofertę z wyprzedzeniem. Julien's Auctions szacuje, że kurtka może osiągnąć cenę od 80 tysięcy do 100 tysięcy dolarów. W sumie pod młotek trafi ponad 400 osobistych i zawodowych pamiątek Newton-John, w tym nagrody muzyczne, dokumenty identyfikacyjne, meble, biżuteria i dzieła sztuki.

Kolekcję Newton-John będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w Grand Ole Opry w Nashville, która rozpocznie się 22 listopada. Fani będą mieli okazję podziwiać nie tylko skórzaną kurtkę z „Grease”, ale także inne wyjątkowe przedmioty związane z jej życiem i karierą.

Po śmierci artystki w 2022 roku Rob Sheffield z Rolling Stone opisał ją jako artystkę o niezwykłej drodze kariery: „Żadna gwiazda lat siedemdziesiątych nie miała tak nietypowej ścieżki – od ukochanej australijskiej piosenkarki country, przez diwę New Wave lat 80., po ikonę popu. Olivia potrafiła wszystko: wzruszające ballady, takie jak I »Honestly Love You«, country w stylu »Let Me Be There«, hołd dla lat pięćdziesiątych w »Grease«. W filmie Xanadu zachwycała w klimatach disco u boku Gene’a Kelly’ego i ELO. Z kolei utwory takie jak »Magic« i »Make a Move on Me« były nasycone zmysłową energią. Te różnorodne dokonania to powód, dla którego kochaliśmy Olivię Newton-John”.

