Kaloryfer grzeje, ale tylko na dole? Jest na to rozwiązanie

Zimne lub nie w pełni nagrzane kaloryfery to wbrew pozorom częsty problem. Jest to niekorzystne zjawisko, ponieważ system grzewczy działa wówczas nieefektywnie. Nie tylko marzniemy, ale też tracimy przez to pieniądze z powodu spadku wydajności ogrzewania.

Dlaczego kaloryfer nie grzeje równo?

Przyczyn nierównomiernego rozgrzania kaloryfera może być kilka. Na początek trzeba określić, jak duża jest różnica temperatur. Jeżeli mowa o zaledwie kilku lub kilkunastu stopniach, to może to być nawet normalna sytuacja, przewidziana przez producenta. Kiedy jednak góra jest rozgrzana, a dół całkowicie zimny, należy reagować.

Najczęściej chodzi o zwykłe zapowietrzenie, czyli obecność powietrza w systemie centralnego ogrzewania, które utrudnia przepływ wody i w konsekwencji także ciepła. Jako dodatkowe wskazówki należy tutaj potraktować podejrzane dźwięki grzejnika, takie jak stukanie, szumy czy bulgotanie.

Inną przyczyna mogą być uszkodzenia zaworu termostatycznego lub jego zablokowanie. To także ograniczy przepływ ciepłej wody. Dochodzi do takich sytuacji zwłaszcza wtedy, gdy kaloryfer długo nie był używany. Warto sprawdzić też, czy nie mamy błędnych ustawie programatora.

Osady i zanieczyszczenia w kaloryferze

Z czasem w kaloryferach mogą pojawić się osady i zanieczyszczenia. Cząsteczki rdzy czy kamienia kotłowego mogą osadzać się wewnątrz instalacji, zwłaszcza tych starszych, które nie są regularnie konserwowane. W tym wypadku dojdzie nie tylko do ograniczania przepływu, ale z czasem także kosztownych awarii. Zanieczyszczone instalacje można ratować specjalistycznymi środkami lub z pomocą fachowca.

Kaloryfer można też po prostu źle podłączyć. Wówczas trzeba go zamontować jeszcze raz. Należy pamiętać, by nie pomylić zawodów odpływowego i doprowadzającego.

Jeszcze inną przyczyną problemów z grzaniem może być zbyt mała ilość wody w obiegu. Wtedy należy to uregulować poprzez zawody. W sezonie grzewczym oba powinny pozostać otwarte.

Zimny kaloryfer. Co robić?

Aby rozwiązać problemy z nierówno grzejącymi kaloryferami, najlepiej oczywiście wezwać specjalistę. Kilka ze sposobów można jednak wykorzystać samemu. Odpowietrzanie grzejnika to pierwszy z nich. Chodzi o usunięcie nagromadzonego powietrza przy pomocy klucza do odpowietrzania lub płaskiego śrubokręta. Warto pamiętać, by przygotować szmatki i pojemnik na wodę, by uchronić podłogę przed ewentualnym zalaniem.

Można też sprawdzić poziom wody w systemie za pomocą manometru. W domach jednorodzinnych można zrobić to samemu. W wielorodzinnych lub w blokach, trzeba w tym celu powiadomić spółdzielnię. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wyczyszczenie i przepłukanie całej instalacji. Najlepiej, by zrobił to specjalista, który oceni sytuację fachowym okiem i dobierze odpowiednią metodę.

