Trudny QUIZ na dobry początek weekendu. Odpadniesz już na 4. pytaniu!

Do świąt Bożego Narodzenia zostało już mniej niż dwa tygodnie. Na dobry początek kolejnego grudniowego weekendu mamy dla was coś specjalnego. Oto najnowsza odsłona naszego wyjątkowo trudnego quizu z wiedzy ogólnej. Wasze zadanie nie jest bardzo skomplikowane. Quiz składa się z 10 pytań, a każde z nich zawiera dwie odpowiedzi do wyboru – prawda lub fałsz. Musicie zdecydować, czy dane zdanie odpowiada rzeczywistości, czy też zostało przez nas wymyślone. To jak, spróbujecie swoich sił i przekonacie się, czy komplet punktów jest w waszym zasięgu?