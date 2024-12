Kiedy ferie zimowe w twoim województwie? Sprawdź harmonogram

Wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminy ferii zimowych jak co roku wpisują się w swoisty system rotacyjny. Chodzi o to, by rozłożyć ruch turystyczny na dłuższy okres, a jednocześnie zmniejszyć związane z tym obciążenia dla infrastruktury.

Takie rozwiązanie działa już od roku szkolnego 2003/2004 i do tej pory sprawdza się znakomicie. Dzięki niemu unikamy tłoku, braku miejsc noclegowych i nagłego skoku cen.

Ferie zimowe 2025. Harmonogram dla wszystkich województw

Przyszłoroczne ferie zimowe podzielone zostały na cztery tury. Pierwsza rozpocznie się już 20 stycznia 2025 roku i obejmie województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Potrwa do 2 lutego.

Druga tura rozpocznie się 27 stycznia, a zakończy 9 lutego. Dotyczyć ma województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Trzecia tura zaplanowana została na okres od 3 lutego do 16 lutego. Wtedy wypoczynek rozpoczną uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Ostatnia tura zacznie ferie 17 lutego, a skończy 2 marca. Wtedy z przerwy skorzystają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od pewnego czasu trwa dyskusja, czy ferie zimowe powinny rozciągać się aż do marca. Krytycy takiego rozwiązania twierdzą, że zahacza to już o wiosnę i rozmija się z „zimowym charakterem” urlopu.

Dni wolne w roku szkolnym

Dni wolne w roku szkolnym 2024/2025

Ferie to oczywiście tylko część z bogatego katalogu dni wolnych. Pod tym względem alendarz roku szkolnego 2024/2025 przedstawia się następująco:

Dzień Nauczyciela: 14 października 2024 r. (poniedziałek) – wolne od zajęć lekcyjnych

1 listopada 2024 r. (piątek) – wolne od zajęć lekcyjnych

11 listopada 2024 r. (poniedziałek) – wolne od zajęć lekcyjnych

zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2024, ale uczniowie wracają do szkół w czwartek 2 stycznia

6 stycznia 2025 r. Trzech Króli (poniedziałek) – wolne od zajęć lekcyjnych

ferie zimowe (dla wszystkich województw): 20 stycznia 2025 – 2 marca 2025

wiosenna przerwa świąteczna: 17 kwietnia – 22 kwietnia 2025

zakończenie roku nauki 2024/25 dla maturzystów: 25 kwietnia 2025 r.

majówka: 1 maja oraz 2 maja 2025 r. (czwartek i piątek)

19 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

wakacje: 28 czerwca – 31 sierpnia 2025

