„Ozempic babies” kolejnym skutkiem ubocznym popularnego leku. A miał służyć tylko cukrzykom

Założeniem dla leku Ozempic była pomoc diabetykom w obniżaniu poziomu cukru we krwi. Szybko jednak okazało się, że prowadzi też do znacznej utraty wagi u pacjentów, przez co stał się znany na całym świecie. Podobnie jak w przypadku leków Wegovy i Mounjaro, składniki aktywne Ozempicu ograniczały apetyt i zwiększały uczucie sytości.

„Ozempic babies”. Niezwykły skutek uboczny

Okazuje się, że jeden skutek uboczny pociąga za sobą kolejny. Szybka utrata wagi może prowadzić do większej liczby ciąż wśród pacjentek, które stosują Ozezmpic. Niemieckie Stowarzyszenie Diabetyków wydało oświadczenie, w którym poinformowało o fenomenie „Ozempic babies”.

Jak tłumaczą Niemcy, osobom otyłym zwykle trudniej zajść w ciążę. Kobiety ze znaczną nadwagą nie zauważają często, jak utrata wagi korzystnie wpływa na ich cykl menstruacyjny. – Zmniejszenie masy ciała o zaledwie 5 do 10 proc. może znormalizować owulację — tłumaczyła dr Ute Schaefer-Graf, członkini stowarzyszenia i lekarka w Centrum Diabetologicznym dla Kobiet w Ciąży w berlińskim szpitalu St. Joseph.

Komisja do spraw leków Niemieckiego Stowarzyszenia Medycznego zauważała też, że Ozempic może osłabiać działanie pigułki antykoncepcyjnej. Jego skutki uboczne, takie jak wymioty lub biegunka, mogą wpłynąć na skuteczność preparatu antykoncepcyjnego.

Uwaga na właściwe stosowanie leku Ozempic

Europejska Agencja Leków zauważyła jednak, że Ozempic nie powinien być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią. Powinno się odstawić go co najmniej dwa miesiące wcześniej. Lek bowiem wpływa na rozwój zarodka.

Odstawienie zastrzyków Ozempic powoduje jednak szybkie przybieranie na wadze. Oznacza to, że konieczne jest odpowiednie prowadzenie pacjentki w ciąży. – Leki te mają ogromny potencjał, ale ich stosowanie wymaga ścisłego nadzoru medycznego i indywidualnego doradztwa w celu ukierunkowanego wykorzystania możliwości i zminimalizowania ryzyka — tłumaczyła dr Schaefer-Graf.

