Fatalna pomyłka? 14-osobowa rodzina miała zatruć się w wigilię marihuaną, pomyloną z przyprawą

Cała rodzina spod Zambrowa, która zasiadła do wigilijnego stołu 24 grudnia, po spożyciu kolacji trafiła do szpitala z objawami ostrego zatrucia. Według nieoficjalnych ustaleń doszło do pomyłki – zamiast przyprawy do dań dodano marihuanę.

Wśród osób, które źle poczuły się po wigilii, były dzieci. Rodzina z Podlasia trafiła do szpitala, a objawy – zawroty głowy, zaburzenia równowagi, bóle brzucha i wymioty (u dzieci) – wskazywały na możliwe zatrucie pokarmowe. Jak nieoficjalnie informował portal Onet, jedną z branych pod uwagę hipotez jest ta o pomyłce. Możliwe, że ktoś z członków rodziny, kto przygotowywał świąteczne potrawy, pomylił zioło, które chciał dodać do dania, z narkotykiem – konkretnie marihuaną. Doszło do pomyłki? 14-osobowa rodzina miała zatruć się marihuaną Co ciekawe, początkowo rodzina uważała, że zatruła się czadem (tlenkiem węgla – bezwonnym i niezwykle niebezpiecznym gazem). Wezwano straż pożarną, która zmierzyła jego poziom w domu i nie stwierdziła, by stężenie przekroczyło normę. Zresztą po opuszczeniu pomieszczenia wciąż objawy zatrucia nasilały się u rodziny. W końcu wezwano na miejsce karetkę pogotowia, która przetransportowała 14 osób do szpitali w okolicy. Portal Interia skontaktował się z sierżant sztabową Agnieszką Ulman – funkcjonariuszką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – która potwierdziła, że rzeczywiście „u 10 dorosłych i czwórki dzieci badania wykazały ślady marihuany w organizmie”. Teraz służby zajmą się ustaleniem okoliczności zdarzenia. Redakcja dowiedziała się także, że członkowie rodziny mieli od trzech do 78 lat. Sprawą zainteresowali się także eksperci ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, którzy mieli pobrać do badąń próbki wigilijnych dań. Łódzkie. Tragedia w Kutnie. Dwoje dzieci zmarło w wyniku zatrucia czadem W kontekście tego zdarzenia i podejrzenia rodziny, że zatruli się tlenkiem węgla, warto wspomnieć o tragedii w Kutnie (woj. łódzkie). Rodzina, która mieszkała w jednym z domów, niestety naprawdę zatruła się czadem. Spośród pięciu osób zmarły dwie – chłopcy w wieku 9 i 12 lat. Jeśli chodzi o ich rodziców – w wieku 42 i 45 lat – trafili oni do szpitala. Tlenkiem węgla zatruło się także ośmiomiesięczne niemowlę. Na miejscu lądowały trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czytaj też:

