Wpadka przy oficjalnym przywitaniu z ministrą. „Nieładnie”

W stolicy Syrii z przywódcą państwa spotkali się szefowie MSZ Francji – Jean Noel Barrot i Niemiec – Annalena Baerbock.

Gdy politycy 3 stycznia stanęli obok siebie, al-Szara wysunął w ich kierunku rękę na przywitanie. Wtedy doszło do faux pas.

Wpadka przywódcy Syrii. Zachodnie media zniesmaczone

Po platformie X krążą fragmenty nagrania z przywitania. Widzimy na nim, jak przywódca Syrii wyciąga rękę w kierunku szefa francuskiego resortu, natomiast nie podaje dłoni Baerbock. Ta jedynie uśmiecha się, lekko zaskoczona, i wykonuje gest, który odwzajemnia jej al-Szara. Media wychwyciły niewygodny moment – komentujący w sieci internauci określili zachowanie przywódcy łagodnie jako „nieładne”.

Ministrowie odwiedzili Damaszek w imieniu Unii Europejskiej. UE zapowieda chęć nawiązania nowych stosunków z Syrią i wezywal państwo do pokojowej transformacji po obaleniu reżimu al-Asada, który od ponad dwóch dekad sprawował w Syrii władzę autorytarną. Warto przypomnieć – na początku grudnia w Syrii wybuchła wojna domowa, podczas której były prezydent zbiegł do Rosji, gdzie otrzymał azyl (przebywa tam do dziś z rodziną w Moskwie, według agencji prasowej TASS).

Baerbock wskazała, będąc goszczona w Pałacu Ludowym w Damaszku, że „wszystkie syryjskie grupy, w tym kobiety i Kurdowie, muszą być zaangażowane w transformację kraju, skoro Damaszek chce europejskiego wsparcia”. Ministra mówiła również o potrzebie włączenia wszystkich grup etnicznych w transformację do demokracji, zapewniając, że fundusze UE nie trafią w ręce „nowych struktur islamistycznych”. – Omówiliśmy to w bardzo szczegółowy i jasny sposób – zaznaczyła, cytowana przez agencję Reutera.

Kallas o „sprawie najwyżej wagi”

Szefowa polityki zagranicznej UE – Kaja Kallas – pisała natomiast na platformie X przesłanie do nowych przywódców Syrii. Wskazała na potrzebę „przestrzegania zasad uzgodnionych z podmiotami regionalnymi i zapewnienia ochrony wszystkim cywilom i mniejszościom”, co, jak zaznaczyła, jest „sprawą najwyższej wagi” – czytamy.

