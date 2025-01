Trudny QUIZ na początek tygodnia. Na 8. pytaniu polegnie nawet mistrz!

7 stycznia to dzień, który ostatecznie kończy okres świąteczno-noworoczny, który dla wielu osób wiązał się z dłuższą przerwą od pracy. Na poprawę humoru mamy dla was kolejny z serii trudnych QUIZÓW z wiedzy ogólnej.

Wasze zadanie jest bardzo proste. W quizie znajduje się dziesięć pytań dotyczących m.in. geografii, sportu, polityki czy kultury. Każde z pytań zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru – do was należy decyzja, czy dane zdanie jest poprawne czy nie. Czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany – możecie się zastanawiać tak długo, jak chcecie. To jak, podejmiecie wyzwanie i spróbujecie zdobyć komplet punktów?