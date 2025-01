Książę William opublikował życzenia dla Kate. Tego chyba nie przemyślał

Księżna Kate obchodzi 9 stycznia 43 urodziny. Z tej okazji na oficjalnym instagramowym koncie pary pojawiły się życzenia urodzinowe od księcia Williama. Jednak następca brytyjskiego tronu swoim wpisem przeraził co poniektórych internautów.

Poruszający wpis księcia Williama. Opublikował Czarno-białe zdjęcie Kate

William wybrał bardzo piękne, czarno-białe zdjęcie księżnej autorstwa Matta Porteousa. Zdjęcie zostało wykonane latem ubiegłego roku w Windsorze. Jako że nie jest tajemnicą, że księżna od miesięcy walczy z nowotworem, to wpis z czarno-białym zdjęciem w pierwszej sekundzie przestraszył wielu internautów.

Na fotografii widzimy stojącą uśmiechniętą Kate, z rękami w kieszeniach jeansów i z narzuconym na szyję szalem w kratę. „Dla najbardziej niesamowitej żony i matki. Siła, którą pokazałaś w ciągu ostatniego roku, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Wszystkiego najlepszego, Catherine. Kochamy cię” – czytamy w dołączonym wpisie podpisanym przez księcia Williama literą W.

Życzenia dla Kate pojawiły się również na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej w portalu X.

New York Post informuje, że para książęca celebruje urodziny w domu, w Windsorze. Mają uczcić je rodzinnie, po południu, gdy dzieci wrócą ze szkoły.

Czarno-białe zdjęcie Kate nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, kiedy w mediach społecznościowych opublikowano czarno-białe zdjęcie już po ogłoszeniu informacji o zmaganiu się Kate z nowotworem. Poprzednim razem taka fotografia została opublikowana w kwietniu minionego roku, kiedy księżna Kate i książę Wiliam świętowali 13. rocznicę ślubu.

– To nie jest przypadek – mówił wtedy Plotkowi o wstawieniu właśnie czarno-białego zdjęcia dr Janusz Sibora. – Tam nie ma przypadków. Myślę, że chcieli powiedzieć, że ta rocznica ślubu jest dla nich smutną rocznicą, bo to się dzieje w cieniu choroby księżnej Kate. W obliczu tak poważnej choroby, jaką jest rak, to nie jest faux pas – tłumaczył ekspert od protokołu dyplomatycznego.

