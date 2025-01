Oto najlepszy dom na świecie. Projekt Polaka zwyciężył w międzynarodowym konkursie

Polska architektura zdobywa kolejne laury na arenie międzynarodowej. The Architecture Community, światowa organizacja promująca osiągnięcia w dziedzinie architektury, przyznała Przemkowi Gawędzie tytuł Architekta Roku po raz drugi. Szczególne uznanie zdobył także jego projekt – „Dom nad fosą” – zaplanowany na terenie Fortu X w Toruniu.

„Dom nad fosą” Domem Roku 2024

Projekt Przemka Gawędy to nowoczesny budynek hotelowo-konferencyjny, który doskonale wpisuje się w historyczne otoczenie. Obiekt zlokalizowano w jednym z fragmentów Twierdzy Toruń, wybudowanej pod koniec XIX wieku. Znajduje się on w odległości około 2,5 kilometra od starówki.

Głównym celem projektu było takie zaplanowanie budynku, by harmonijnie współgrał z terenem fortu. Dzięki umieszczeniu go w najniższej części terenu, tuż przy fosie, konstrukcja pozostaje niewidoczna z centralnych punktów fortyfikacji. Lokalizacja ta pozwoliła również spełnić życzenie inwestora – stworzenie dużego tarasu nad wodą, będącego jednym z kluczowych elementów projektu.

Budynek został zaprojektowany jako dwupoziomowy. Na wyższej kondygnacji znajdują się przestrzenie wspólne, takie jak część dzienna, natomiast dolny poziom skrywa strefę prywatną oraz pomieszczenia techniczne, wkomponowane w naturalne ukształtowanie terenu. Dach budynku został pokryty roślinnością, co zapewnia spójność wizualną z otoczeniem fortu. Elewacja frontowa i taras wykończone są drewnem, co podkreśla naturalny charakter projektu.

W poprzedniej edycji tego samego konkursu doceniono dwa inne projekty Gawędy: tunel osłonowy przy Wielkiej Krokwi w Zakopanem oraz stadion biathlonowy na Kubalonce.

Przemek Gawęda. Obiecujący architekt młodego pokolenia

Architekt z Bydgoszczy zdobył wiele nagród zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W 2023 roku został wpisany na prestiżową listę „40 Under 40” stworzoną przez The Chicago Athenaeum i European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies w Atenach. Lista wyróżnia najbardziej utalentowanych architektów przed 40. rokiem życia.

