Kiedy papier do pieczenia staje się toksyczny? Nie miałeś o tym pojęcia

Papier do pieczenia to popularny sposób na zapobieganie przywieraniu potraw oraz ułatwienie sprzątania, jednak należy go używać zgodnie z zaleceniami producenta. W przeciwnym razie może dojść do uwolnienia szkodliwych substancji.

Pieczenie w odpowiedniej temperaturze. Dlaczego to ważne?

Papier do pieczenia wykonany jest z celulozy, a jego powierzchnia zwykle pokryta jest silikonem (powstającym z piasku i kwarcu) lub quilonem. Oba te materiały mają określoną odporność na temperaturę, która najczęściej wynosi 220°C, rzadziej 230 stopni Celsjusza. Przekroczenie tych wartości może prowadzić do uwalniania toksycznych związków chemicznych do żywności.

Na przykład quilon, stosowany coraz rzadziej na terenie UE, jest mniej odporny i wytrzymuje maksymalnie 200 stopni Celsjusza. W przypadku naturalnie brązowego papieru do pieczenia nie znajdziemy chloru, który używany jest do wybielania, ale warto pamiętać, że również on ma ograniczoną tolerancję na ciepło.

Toksyczne substancje a wysokie temperatury

Pieczenie w zbyt wysokiej temperaturze może spowodować uwolnienie tak zwanych „wiecznych chemikaliów” – PFAS, czyli per- i polifluoroalkilowych substancji chemicznych. Są one wykorzystywane w produktach codziennego użytku, takich jak patelnie z powłoką nieprzywierającą czy odzież wodoodporna. Charakteryzują się niezwykłą trwałością i odpornością na degradację, co czyni je problematycznymi dla środowiska i zdrowia.

Niemiecka Federacja Ochrony Środowiska i Przyrody (BUND) ostrzega, że choć nie wiadomo, ile dokładnie PFAS może zawierać papier do pieczenia, to nadmierne temperatury zwiększają ryzyko ich uwalniania.

