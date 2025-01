Prezes NRL zdradza, ilu lekarzy w Polsce zarabia 300 tys. zł

Sprawa zarobków lekarzy w Polsce cały czas budzi spore emocje. Jakiś czas temu podgrzała je minister zdrowia Izabela Leszczyna, zdradzając, że bywają przypadki gdy medyk potrafi przedstawić fakturę na 300 tys. zł. Jak to faktycznie wygląda, opowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski.

Takie kwoty tylko na fakturach

– Jeżeli nawet takie faktury się zdarzają, to dotyczą one lekarzy na kontrakcie – wyjaśnia w rozmowie z serwisem NewsMed.

Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że faktury o wysokości od 100 do 300 tys. zł dotyczyły 209 lekarzy w Polsce.

– To są firmy lekarskie, jednoosobowe działalności, które wykonują bardzo dużo wysokospecjalistycznych procedur. Można ubolewać, że w jednej specjalizacji procedury są lepiej wycenione, w drugiej – gorzej – dodaje Jankowski.

Jak podkreśla, żeby tyle zarabiać, nie można pracować osiem godzin dziennie tylko przez pięć dni w tygodniu. Procedury, które znajdą się później na fakturze, świadczone są przez niemal cały czas.

Najlepiej zarabiają na Mazowszu i Dolnym Śląsku

– Takie faktury dotyczą np. gastrologa, który wynajmuje w leasingu swój sprzęt. To jest sprzęt do kolonoskopii, gastroskopii. Nie tylko go leasinguje, ale też sam naprawia, dba o niego, jeździ z nim, wykonuje całe przygotowanie do wykonania zabiegu – mówi prezes NRL. Kwota widniejąca na fakturze nie oznacza jednoznacznie wysokości zarobków tego lekarza.

Najwięcej lekarzy wystawiających dokumenty na wspomniane kwoty pracowało w województwach dolnośląskim i mazowieckim.

Dane AOTMiT pokazują także liczby dotyczące lekarzy zarabiających od 50 tys. do 99 tys.

