Kierująca zapobiegła tragedii. Uwięziła 42-latka z nożem w autobusie

Pasażer autobusu, którym okazał się 42-letni obywatel Ukrainy, miał wyciągnąć nóż i zacząć grozić nim 15-latkowi, od którego domagał się pieniędzy.

Komenda Miejskiej Policji w Siedlcach podaje, że Ukrainiec, który jest podejrzany o rozbój, to mieszkaniec Siedlec. Wsiadł on do autobusu, a następnie miał wszcząć awanturę z nastolatkiem, ktory siedział przed nim.

Siedlce. Awantura w autobusie. Obywatel Ukrainy nagle wyjął nóż

W pewnym momencie konflikt eskalował. 42-latek wyciągnął ostre narzędzie i zaczął nim grozić młodzieńcowi, chcąc, by ten oddał mu swoje pieniądze. Wkrótce autobus dojechał na przystanek i tam zatrzymał się. Wtedy pasażerowie opuścili pokład. Kierująca autobusem doprowadziła jednak do tego, że Ukrainiec wrócił do autobusu, a wtedy drzwi zatrzasnęły się. 42-latek nie był w stanie wyjść z pojazdu.

Autobus ponownie ruszył, a wtedy kierująca zaczęła jechać w kierunku pętli. W międzyczasie skontaktowała się z dyspozytorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ten natomiast powiadomił o zdarzeniu służby. Gdy pojazd dotarł na pętlę autobusową, na podejrzanego czekali już funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce.

Po zatrzymaniu się zbiorkomu mundurowi przystąpili do akcji. Obezwładnili 42-latka i zabezpieczyli nóż, którym miał. Odebrali mu także smartfona, który ukradł 15-latkowi w trakcie szamotaniny. Obywatel Ukrainy został zbadany na obecność alkoholu w wydychanym powietrze – okazało się, że był nietrzeźwy.

42-latek został oskarżony o rozbój

„Został oskarżony o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a sąd na wniosek policji i prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym” – podaje kom. Radomyska – oficer prasowa z KMP Siedlce. Policjantka zaznacza, że „dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanemu działaniu kierującej autobusem udało się zapobiec eskalacji niebezpiecznej sytuacji”.

Czytaj też:

Zaginiona Beata Klimek. Jej mąż podjął ważną decyzjęCzytaj też:

Całe życie ciężko pracowali. Teraz toną w długach