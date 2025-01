„Lubię łowić ryby i spędzać czas z tatą“. 8-latek pobił wędkarski rekord

8-letni Axel Angelow z Fairbault w stanie Minnesota podczas wędkowania z tatą pobił oficjalny stanowy rekord wędkarski. Rekordowa ryba pomoxis nigromaculatus (ang. black crappie) miała ponad 45 centymetrów (18 cali) i ważyła 1,73 kg (3 funty i 13 uncji).

Wędkarski rekord pobity przez 8-latka. „Lubię łowić ryby i spędzać czas z tatą”

Do pobicia rekordu doszło w październiku ubiegłego roku, ale oficjalnie został uznany przez Minnesota Fish & Wildlife i ogłoszony pod koniec grudnia, a teraz opisały go amerykańskie media. Rekordowy pomoxis nigromaculatus został wyłowiony w jeziorze Cedar w Minnesocie i był cięższy o 11 gramów od poprzedniego rekordowego okazu, który złowiono wcześniej tego samego roku.

Ojciec chłopaka Ryan Angelow opowiedział dziennikarce Faribault Daily News, że tylko wrócił do domu z pracy w serwisie samochodowym, od razu zapytał trójkę swoich dzieci, czy ktoś chce jechać z nim na ryby. Zgłosił się jedynie 8-letni Axel. Ojciec od razu zabrał syna nad jezioro i rozpoczęli wędkowanie.

– Na zdjęciach nadal jestem w swoim roboczym ubraniu – opowiada Ryan. – Myśleliśmy, że to duży szczupak lub coś w tym stylu, ale okazało się, że to duży crappie – dodał.

Po niezwykłym połowie ojciec postanowił dokładnie zważyć rybę, która wydała mu się rekordowo duża, na certyfikowanej wadze. I rzeczywiście, okazało się, że rekord, o którym Ryan słyszał wcześniej w tym roku, został pobity. Mężczyzna formalnie złożył dokumenty pod swoim imieniem, ale chciał, żeby to chłopak został zapisany do rekordu.

– To był nasz wspólny wysiłek, ale ponieważ to on go wciągnął, to on jest posiadaczem rekordu — stwierdził Ryan. – Minęło kilka tygodni, zanim w końcu dali nam certyfikat, więc teraz wszystko jest oficjalne – podkreślił.

Sam 8-letni Axel powiedział w rozmowie z dziennikarką Faribault Daily News „po prostu lubię łowić ryby i spędzać czas z tatą”.

Pan Ryan przyznał z kolei, że odkąd w internecie pojawiła się informacja, że jego syn pobił rekord stanu, to Axel codziennie o to pytał. – Ciągle pytał „ile udostępnień, ile polubień'” – przyznał ojciec 8-letniego wędkarza. – To szaleństwo w dzisiejszych czasach popularności mediów społecznościowych. Następnego dnia podchodzili do niego i składali mu gratulacje nawet licealiści, z którymi przyjaźni się jego starsza siostra, a my nawet nikomu o tym nie mówiliśmy – dodał.

To nie jedyny utalentowany 8-letni wędkarz. Elliottowi Websterowi z Chicago niejeden wprawiony wędkarz mógłby już teraz pozazdrościć mu złowionych okazów i historii, które może opowiadać przy ognisku.

