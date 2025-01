Złowił rekordową rybę na przynętę, którą wykonał jego siostrzeniec. Tak wspomina połów

Wszystko na dobrą sprawę zaczęło się w połowie grudnia, kiedy 55-letni Frank Hubert Jr. Uważnie obserwował pogodę w amerykańskim New Jersey. – Wiedziałem, że ciepła pogoda podgrzeje strumienie zasilające rzekę Delaware, a to zwabi do płytkiej wody duże ryby – zdradza w rozmowie z „Outdoor Life” wędkarz.

Temperatura wody wzrosła w tamtych dniach z 4 do 11 stopni. To właśnie dlatego 17 grudnia wędkarz się wybrać na kajak. – Lubię łowić ryby w ostatnim dniu ocieplenia, ponieważ wtedy stają się aktywniejsze i przenoszą się na dobre z głębszej do płytszej wody – mówił Frank Hubert Jr. – Ten zimowy dzień był idealny. Byłem pewien, że złowię rybę – dodaje 55-latek.

Woda, w której wędkował mężczyzna, miała około 1,8 m głębokości. 55-latek chciał skupić się na punktach z ciemnym, mulistym dnem. To samo w sobie nie dało jednak aż takiego efektu. Pierwszą złowioną rybą był malutki, nie ważący nawet kilograma bas.

Przynęta wykonana przez siostrzeńca dała mu rekord

Wszystko zmieniło się, kiedy Frank Hubert Jr. zdecydował się użyć przynęty wykonanej przez jego siostrzeńca, Jesse Jamesa. – Wielka ryba na niej wręcz eksplodowała. Byłem prawie pewien, że to dwucyfrowa miękławka. One są bardzo aktywne w chłodnej wodzie, a ta ryba stawiała wielki opór. Wirowała na powierzchni i ciągnęła jak pociąg towarowy – opowiada 55-latek.

Walka trwała kilka dobrych minut. Kiedy tylko mężczyzna zobaczył, jaką rybę ma na haczyku, już wiedział, że ma przed sobą potencjalny rekord stanu. Teraz wystarczyło go jeszcze wyciągnąć. – Przez jakiś czas panował tam chaos – mówi wędkarz.

Ostatecznie się jednak udało. Jak twierdzi Frank Hubert Jr., to dzięki wykonanej przez siostrzeńca przynęcie. – Miękławki lubią dużo wibracji i błysku – tłumaczy mężczyzna.

Wędkarz zapowiada kolejne rekordy

55-latek był zdeterminowany, żeby zwarzyć rybę na certyfikowanej wadze. Dopłynął kajakiem na brzeg i spakował ją do pełnej wody chłodziarki, po czym pojechał na spotkanie ze stanowym biologiem.

Kiedy tylko zważono rybę, waga pokazała 5,47 kg. Ustanowiony w 2017 roku poprzedni rekord wynosił 5,23 kg. Nie da się także przejść obojętnie obok wymiarów ryby. Mierzyła ona 83,8 cm, a jej obwód wyniósł 36,8 cm.

Frank Hubert Jr. oficjalnie otrzymał rekord, a rybę wypuścił w tym samym miejscu, w którym ją złowił. – Złapałem wiele ogromnych miękławek w tych zatokach i wierzę, że wkrótce uda mi się złowić jeszcze większą – zapowiedział.

