Tragiczna śmierć muzyka disco-polo. Przyjaciel o ostatnich dniach

We wtorek 21 stycznia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Obszyński, znany szerzej jako DJ Yogas. Audi A4, którym kierował muzyk disco-polo uderzyło czołowo w wojskową ciężarówkę Star 266. Pojazdem ciężarowym podróżowało 7 żołnierzy, z których jeden został lekko ranny. Do zdarzenia doszło około godziny 14:00 w Werbkowicach pod Hrubieszowem (woj. lubelskie).

Nie żyje Łukasz Obszyński, muzyk disco-polo. Prokuratura wszczęła w śledztwo

W sprawie śmiertelnego wypadku śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie.

– W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo dotyczące wypadku ze skutkiem śmiertelnym – przekazał Wirtualnej Polsce Jakub Litwińczuk, szef Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie. – Na ten moment ciężko powiedzieć, co było przyczyną wypadku. Z naszych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki audi, jadąc w kierunku Hrubieszowa, podczas wyprzedzania, zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym marki Star, jadącym w kierunku Werbkowic – dodał.

W ramach postępowania prokuratura przesłuchała już dwie osoby, które były świadkami wypadku. Prokurator Litwińczuk przekazał także, że ciało muzyka disco-polo zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Ta miała odbyć się jeszcze w czwartek.

Przyjaciel o ostatnich dniach DJa Yogasa

Dziennikarka Wirtualnej Polski rozmawiała z wieloletnim przyjacielem Łukasza Obszyńskiego, Kacprem. Mężczyzna opisał muzyka disco-polo jako osobę bardzo pozytywną, wspierającą, która zawsze znajdowała czas. – Był takim motorem napędowym dla osób, z którymi pracował. Jego optymizm był zaraźliwy – wskazał.

Przyjaciel muzyka stwierdził jednak, że ten w ostatnich tygodniach „nie był sobą”.

–Trochę chorował, trochę przygasł, nie był taką bombą energetyczną. Mieliśmy się spotkać, jak dojdzie do siebie, ale już niestety nie zdążyliśmy – podsumował w rozmowie z Wirtualna Polską.

Kim był DJ Yogas? Energy Girls żegnają muzyka

Łukasz Obszyński jako DJ Yogas rozpoczął karierę muzyczną w zespole Baflo. Następnie zyskał popularność dzięki współpracy z zespołem Energy Girls w latach 2017-2022, a ostatnio Lejdi M. Występował też w popularnych teledyskach grupy Malibu, takich jak „Milenka” czy „Księciunio”. Jak informuje portal disco-polo.info, w maju ukaże się teledysk grupy Lejdi M, w którym DJ Yogas zagrał przed śmiercią.

Łukasz Obszyńskiego w swoich mediach społecznościowych pożegnał zespół Energy Girls. W rozmowie z portalem tvn24.pl liderka i wokalista zespołu Paulina Zofia Banaszek pożegnała DJa Yogasa. – To był bardzo pozytywny człowiek, a dziś mało takich jest. Trzeba ich zapamiętywać – stwierdziła. – Mieliśmy mnóstwo chwil, gdzie było lepiej i gorzej, ale zostają tylko te dobre wspomnienia – podkreśliła wokalistka.

