Pojazd wojskowy w rowie, trzej ranni. Dramatyczne chwile na Podlasiu

We wtorek wieczorem w miejscowości Muły w województwie podlaskim doszło do wypadku drogowego z udziałem pojazdu wojskowego – poinformował rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula. Samochód przewożący żołnierzy wypadł z drogi i wjechał do rowu.

Zgodnie z ustaleniami, wypadek miał miejsce podczas pokonywania zakrętu. Wojskowy pojazd zahaczył o pobocze, co doprowadziło do jego zjechania do przydrożnego rowu. Major Stanula potwierdził, że w zdarzeniu nie brały udziału inne samochody, a kierowca został przebadany alkomatem – był trzeźwy. Trzej żołnierze z obrażeniami W pojeździe podróżowało łącznie 13 wojskowych. Trzej z nich doznali lekkich urazów i wymagali pomocy medycznej. Poszkodowani zostali opatrzeni w placówce medycznej, po czym wypisano ich do domów. Informację o wypadku jako pierwsze podało Polskie Radio Białystok. Szczegóły zdarzenia są wciąż badane, a Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie wyjaśniające. „Obecnie są realizowane czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności wypadku" – poinformowano w komunikacie wysłanym do redakcji Interii.

