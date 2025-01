„Ostra grupowa popijawa” w wojsku. Żołnierz miał cztery promile

Jak podał Onet, do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 stycznia, kiedy to jeden z żołnierzy – szeregowy z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich ze zgrupowania wojskowego w Czeremsze (Podlaskie) – stracił przytomność.

Jego towarzysze wezwali pomoc. Całkowicie pijany żołnierz trafił do szpitala, a po przebadaniu go przez personel okazało się, że miał w organizmie blisko cztery promile alkoholu. Przypomnijmy, że tak wysokie stężenie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Z czterema promilami do szpitala

Dziennikarze Onetu ustalili nieoficjalnie, że wspomniane cztery promile były efektem libacji alkoholowej, w której żołnierz wziął udział z czterema kolegami. Ci zostali zrotowani i odesłani do Rzeszowa, a na ich miejsce wystawiono innych żołnierzy. Jak się okazało, do szpitala, do którego trafił nietrzeźwy szeregowy wielokrotnie trafiali także inni pijani żołnierze.

– Pacjent, który ma prawie cztery promile alkoholu, jest całkowicie nieprzytomny, bez kontaktu i w stanie zagrażającym życiu i tak było w tym przypadku – informował dziennikarzy ich rozmówca. Dodał, że przy takim upojeniu nie jest się też w stanie wytrzeźwieć w kilka godzin, wymagana jest hospitalizacja kilkunastogodzinna.

„Ostra popijawa”

Źródło Onetu podaje dodatkowo, że wspomniany żołnierz „na pewno nie wypił jednego piwa czy butelki wódki z kolegą”. – To musiała być ostra grupowa popijawa – dodał.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej, który jest jednocześnie oficerem prasowym „Bezpiecznego Podlasia”. Zaprzeczył, by doszło do jakiejkolwiek libacji. Przyznał jednak, że jeden z żołnierzy źle się poczuł i musiał zostać przewieziony do szpitala w Hajnówce.

– Tej nocy stwierdzono, że jeden szeregowy jest nieprzytomny i trafił do szpitala w Hajnówce. Lekarze stwierdzili u niego zawartość alkoholu we krwi, ale nie wiem, jaka to była wielkość. Żołnierz ten został zrotowany do jednostki macierzystej i wszczęto procedurę wydalenia go ze służby. Nie ma pobłażania dla picia alkoholu na terenie wojskowym – wyjaśnił dziennikarzom Onetu podpułkownik Kamil Dołęzka.

Czytaj też:

Śmierć żołnierza WOT w tragicznym wypadku. Wpis siostry 32-latka rozdziera serceCzytaj też:

Skandal w polskim wojsku. Żołnierzy czeka surowa kara?