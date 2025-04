Niemcy wysłali wojsko na wschód. Zwrot po 80 latach

Serwis „Politico” oraz inne zachodnie media zwróciły uwagę na zwrot w niemieckiej praktyce dotyczącej sił zbrojnych. Po raz pierwszy od 80 lat na stałe wysłano żołnierzy poza terytorium kraju. Na Litwę trafiła brygada pancerna. Generał Christopher Huber dowodzący pięcioma tysiącami żołnierzy opisał misje w rozmowie z Deutsche Presse-Agentur (dpa).

– Mamy jasną misję: zapewnić ochronę, wolność i bezpieczeństwo naszym litewskim sojusznikom na wschodniej flance NATO – powiedział generał.

– Dzięki temu chronimy również terytorium NATO – i same Niemcy – dodał.

Niemcy dołączają do Wielkiej Brytanii

„Dla Niemiec jest to ważny krok w pozbyciu się reputacji niechętnej potęgi militarnej” – napisał „Politico”. Niemcy dołączają do Wielkiej Brytanii, której żołnierze stacjonują już w Estonii oraz Polsce.

Serwis „Politico” przekazał dodatkowe szczegóły dotyczące misji. Generał Huber dowodzi 45. Brygadą Pancerną. Żołnierze zostali wysłani do wsi Rokantiszki niedaleko litewsko-białoruskiej granicy, gdzie od 2022 roku znajduje się baza militarna. We wtorek podczas uroczystości na maszt wciągnięto czarno-czerwono-żółtą flagę niemiecką.



Docelowo żołnierze mają stacjonować w regionie poligonu w Rudnikach w okręgu wileńskim.

Jednostka ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną do 2027 roku

W grudniu 2023 roku podpisano niemiecko-litewskie porozumienie, w którym Berlin zobowiązał się do utworzenia brygady na terenie Litwy. Jej zadaniem ma być wzmocnienie odstraszania w ramach NATO oraz zaznaczenie wysuniętej obecności sojuszniczej na wschodniej flance NATO i zwiększenie bezpieczeństwa. Jednostkę zaczęto formować w kwietniu 2024, kiedy do Wilna przyleciała pierwsza grupa 21 niemieckich żołnierzy i pracowników cywilnych. Pełna zdolność operacyjna jednostki ma być osiągnięta do 2027 roku. Jednostka ma się składać z 203. batalionu czołgów, 122. batalionu grenadierów pancernych i wielonarodowego batalionu efP Lithuania.

Czytaj też:

Polska pod lupą niemieckich mediów. Piszą o migrantach z BiałorusiCzytaj też:

Niemiecka prasa pisze o Polsce. Nord Stream, obronność i domy w Hiszpanii