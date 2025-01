Trudny QUIZ na koniec tygodnia. 4. pytanie pokona nawet eksperta!

Kolejny styczniowy tydzień prawie dobiega końca. Zanim jednak na dobre oddamy się weekendowemu lenistwu mamy dla was coś specjalnego. Oto najnowsza odsłona naszego wyjątkowo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej.

Czeka na was dziesięć wyjątkowo trudnych pytań z dziedzin takich jak sport, geografia, kultura czy polityka. Każe z pytań zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Musicie zadecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe czy też fałszywe. Możecie się zastanawiać tak długo, jak chcecie, ponieważ w quizie nie ma żadnego limitu czasu. Zachęcamy do zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy!