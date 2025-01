Zaskakujące słowa ws. Karoliny Wróbel. „Być może prokuratura jest wprowadzana w błąd”

Karolina Wróbel 3 stycznia wyszła z domu z Czechowic-Dziedzic i od tego czasu nie wiadomo, co się z nią stało. Jedna z hipotez zakłada, że 24-latka nie żyje, a jej ciało znajduje się w stawie Błaskowiec. Na miejscu zdarzenia i w okolicznych akwenach pracuje biegły sądowy Maciej Rokus wraz z ekipą – informuje „Fakt”. Wykorzystywane są urządzenia hydrograficzne i nawigacyjne, które identyfikują obiekty znajdujące się na dnie zbiornika.

Zły trop ws. poszukiwań Karoliny Wróbel? „Na 80 procent jestem przekonany, że jej tam nie ma”

Rokus wyjaśnia, że działanie będą prowadzone do momentu, aż zostaną wyczerpane wszelkie dostępne metody poszukiwawcze. Ryszard Szwajcer z Centrum Nurkowego EdenSport z Bielska-Białej, który nieodpłatnie przeszukiwał dno stawu uważa, że staw Błaskowiec to zły trop. – Na 80 procent jestem przekonany, że jej tam nie ma. Być może prokuratura jest wprowadzana w błąd i należy skierować poszukiwania gdzie indziej – powiedział.

Karolina Wróbel mieszkała z bratem i Patrykiem B., który został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych doniesień miał przyznać się do uduszenia 24-latki i wrzucenia jej ciała do pobliskiego stawu. – Ktoś go musiał wrobić. On jest taki ufny, taki no... trochę głupi – komentował ojciec mężczyzny.

Zaginięcie 24-latki z Czechowic-Dziedzic. Ojciec Patryka B. komentuje

– Wszystko powie i zrobi, co mu każą. Od dziecka tak ma. Ma dobre serce, daje się wkręcić kolegom. Zawsze tak było – dodał Jarosław B. Jak przyznał, po raz ostatni z synem widział się w Święta Bożego Narodzenia. – Nie wierzę, żeby Patryk zrobił jej krzywdę. On jest taki ufny, jak mu ktoś coś powiedział, on to zaraz powtarzał, może go ktoś wrobił? – mówił Jarosław B.

