Co dalej z dziećmi zaginionej Karoliny Wróbel? Jest decyzja sądu

Do zaginięcia Karoliny Wróbel, 24-letniej mieszkanki Czechowic-Dziedzic doszło 3 stycznia 2025 roku. Kobieta między godz. 19:00 a 21:00 wyszła z mieszkania, by udać się do nocnego sklepu po bułki, ale nie wróciła do domu. 5 stycznia rozpoczęto poszukiwania, które trwają do dziś. W sprawie aresztowano współlokatora kobiety, Patryka B.

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Sąd zdecydował ws. dzieci

Karolina Wróbel jest matką samotnie wychowująca dwójkę dzieci w wieku 9 i 5 lat. Z doniesień mediów wynika, że ojciec starszego synka Karoliny Wróbel mieszka w Olsztynie i nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, a ojciec drugiego z chłopców przebywa obecnie w więzieniu za niepłacenie alimentów na syna.

Kobieta mieszkała z dziećmi w mieszkaniu z bratem i współlokatorem. Brat miał się zajmować jej dziećmi, gdy ona pracowała popołudniami w dyskoncie w zamian za opłacanie za niego czynszu za mieszkanie.

Obecnie dziećmi zajmuje się Tatiana Wróbel, mama Karoliny. – Powiedzieliśmy im prawdę, że mamusia zaginęła, że szukamy ją – przekazała portalowi fakt.pl.

Jak informuje „Fakt” 14 stycznia do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pszczynie trafiło z urzędu postępowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dzieci zaginionej. Teraz okazuje się, że decyzja w sprawie już zapadła, a dziećmi formalnie zajmie się ich babcia.

– Sąd wydał z urzędu postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powierzając babci macierzystej na czas trwania postępowania pieczę nad małoletnimi na zasadzie rodziny zastępczej – informuje Artur Kot, prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie. Dodatkowo w tak utworzonej rodzinie zastępczej ustanowiono nadzór kuratora sądowego oraz zobowiązano babcię do współpracy z asystentem rodziny wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Decyzją Sądu Rodzinnego dzieci zostały objęte opieka psychologiczną. Jak informują przyjaciółki Karoliny w mediach społecznościowych, psycholog na pierwszym spotkaniu zalecił, by zapewnić im rozrywkę.

