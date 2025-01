Przełom ws. zaginięcia Karoliny Wróbel? Widzieli osobę w kajdankach odprowadzaną przez policję

Trwa kolejna doba poszukiwań Karoliny Wróbel. Działania służb skupiają się obecnie wokół okolicy miejsca zamieszkania 24-latki w Czechowicach-Dziedzicach – poinformował „Fakt”. Konkretnie chodzi o pobliski staw, gdzie psy zgubiły trop. Wykorzystywani są płetwonurkowie, którzy mimo trudnych warunków sprawdzają dno zbiornika wodnego.

Policja weryfikuje również pewne pozyskane informacje i sprawdza znajomych kobiety. Mieszkańcy wsi wskazywali z kolei, że widzieli osobę w kajdankach odprowadzaną przez policję. – Co do zatrzymanej osoby, nie potwierdzam, że ta osoba jest zatrzymana do sprawy zaginięcia tej kobiety – powiedział rzecznik policji w Bielsku-Białej Sławomir Kocur.

Zaginęła Karolina Wróbel. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest 150 osób

Policja informowała w piątek 10 stycznia, że w poszukiwania Karoliny Wróbel jest zaangażowanych prawie 150 osób, także z WOPR, PSP i OSP. Wykorzystywane są quady i amfibie oraz dwa drony, w tym z kamerą termowizyjną. Poszukiwania na akwenach wodnych utrudnione były ze względu na kry lodowe.

Ojciec 24-latki przyznał, że nic nie dały poszukiwania rodziny, sąsiadów i znajomych kobiety. – W mojej ocenie, najbliższe dwa dni będą rozstrzygające i myślę, że przełomowe dla sprawy – komentował w sobotę szef zespołu detektywów zajmujących się zaginięciem Dawid Burzacki. Jak zaznaczył, działania skupiają się na „wątku dotyczącym udziału osób trzecich” w zaginięciu Karoliny Wróbel. – Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Odezwij się – powiedziała z kolei zrozpaczona siostra 24-latki.

Trwają poszukiwania 24-latki z Czechowic-Dziedzic. Policja podała rysopis kobiety

Karolina Wróbel jest szczupłej budowa ciała. Ma ok. 167 cm wzrostu, włosy długie do ramion koloru ciemny blond, normalny nos, uszy przyległe, brązowe oczy, tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, a na podbrzuszu bliznę po cesarskim cięciu.

W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, szalik koloru jasnoróżowego, leginsy koloru czarnego ze wzorami koloru różowego na wysokości obu ud oraz buty zimowe koloru czarnego. Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55.

