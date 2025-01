Zaginęła 24-latka, zrozpaczona rodzina apeluje o pomoc. „Jest środek zimy i mróz, więc liczy się czas”

Karolina Wróbel w piątek 3 stycznia wyszła z domu do sklepu w miejscowości Czechowice-Dziedzice w rejonie kopalni Silesia i do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną – donosi jej siostra w mediach społecznościowych. 24-latka nie posiada przy sobie telefonu komórkowego ani żadnych dokumentów.

Matka dwójki synów wyszła do sklepu i od tej pory nie daje znaku życia. Siostra 24-latki prosi o pomoc

Kobieta ma około ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie włosy koloru brązowego i zielone oczy. Ma również bliznę po cesarskim cięciu. Kobieta jest matką dwójki chłopców. W chwili zaginięcia Karolina Wróbel była ubrana w czarną kurtkę, czarno-czerwone legginsy, różowy szalik oraz czarne buty zimowe za kostkę.

W poniedziałek siostra zaginionej opublikowała kolejny wpis. Jak zaznaczyła „jest środek zimy i mróz, więc liczy się czas”. Siostra 24-latki zapewniła, że ta z nikim się nie umawiała ani nie kontaktowała, a także nie posiada przy sobie gotówki, aby mogła udać się gdzieś dalej. Po raz ostatni Karolina Wróbel była widziana w okolicach przejazdu kolejowego Nad Białką obok Urzędu Skarbowego. Do pobliskiego sklepu 24-latka już nie dotarła.

Zaginęła jej 24-letnia siostra, szuka chętnych osób do poszukiwań. Ważna informacja do kierowców

Siostra Karoliny Wróbel prosi także kierowców posiadających kamerki, którzy przejeżdżali w tych okolicach w piątek w okolicach 20-21 o przejrzenie zapisów. Na godz. 12 we wtorek pod Urzędem Skarbowym w Czechowicach została wyznaczona zbiórka osób chętnych do przeszukania ponownie okolic kopalni w celu znalezienia śladu po 24-latce.

Jeśli ktokolwiek widział zaginioną lub posiada informacje o miejscu pobytu Karoliny Wróbel, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach pod numer telefonu: 47 857 08 10 lub z numerem alarmowym 112.

