Zaginęła 24-latka. Policja wykluczyła jedną z hipotez

Karolina Wróbel 3 stycznia 2025 r. ok. godz. 21:00 oddaliła się z domu rodzinnego w Czechowicach-Dziedzicach i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. – Nikt tak łatwo nie ginie, sprawa jest niejednoznaczna – komentują w rozmowie z „Faktem” śledczy, którzy biorą udział w poszukiwaniach kobiety. Na razie wygląda na to, jakby Karolina Wróbel obeszła blok dwa razy, pies tropiący zgubił jednak trop po drugiej stronie, w okolicach garaży.

Przed zniknięciem zniszczyła telefon i wyrzuciła kartę SIM

Rodzina zapewnia, że w życiu Karoliny Wróbel nie wydarzyło się nic, co zmusiłoby ją do ucieczki. st. sierż. Sławomir Kocur z KMP w Bielsku-Białej powiedział, że wykluczona już jedną z hipotez, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Jedną z hipotez jest to, że wsiadła do jakiegoś samochodu albo zniknęła w pobliskim stawie, ale tam jej nie odnaleziono. 24-latka przed zaginięciem zniszczyła telefon i wyrzuciła kartę SIM, w związku z czym badany jest wątek potencjalnych gróźb.

Siostra kobiety przyznała w rozmowie z „Uwagą!” TVN, że kiedy tuż przed sylwestrem widziała się ze swoją siostrą, ta zadała jej pytanie, czy „gdyby cokolwiek się stało, to czy zaopiekowałaby się jej dziećmi”. Po tym, jak zaoferowano jej pomoc i dopytano o szczegóły stwierdziła, że „tak jej się wymsknęło, że tylko zarzuciła takim zdaniem”. – Dostaliśmy informację, że ktoś ją nachodził w mieszkaniu, jakiś mężczyzna. Policja weryfikuję, czy to jest prawdą – powiedziała Daria Skoczylas.

Karolina Wróbel zaginęła. Poszukiwania 24-latki z miejscowości Czechowice-Dziedzice

Karolina Wróbel jest szczupłej budowa ciała. Ma ok. 167 cm wzrostu, włosy długie do ramion koloru ciemny blond, normalny nos, uszy przyległe, brązowe oczy, tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, a na podbrzuszu bliznę po cesarskim cięciu.

W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, szalik koloru jasnoróżowego, leginsy koloru czarnego ze wzorami koloru różowego na wysokości obu ud oraz buty zimowe koloru czarnego. Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55.

