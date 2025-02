Prezes AstraZeneca: Jesteśmy świadkami przełomów w najgroźniejszych chorobach

Branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych. Także w Polsce – Branżę oceniam bardzo dobrze, jeśli chodzi o potencjał – ludzki, intelektualny; potencjał innowacyjności – Polacy są niezwykle kreatywni – mówi Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Polskie firmy mają potencjał

– Przez ostatnie lata powstawały w Polsce pierwsze naprawdę bardzo innowacyjne firmy biotechnologiczne. Czasem spotykam się z pytaniami typu: „dlaczego nie mamy dużej polskiej firmy, takiej jak AstraZeneca czy inna firma globalna”. Na to trzeba poczekać: duże innowacyjne firmy globalne budowały swoją pozycję dziesiątkami i setkami lat. Jestem przekonany, że firmy, które obecnie powstają w Polsce, mają potencjał – podkreśla Janicki w rozmowie z serwisem NewsMed.

Prezes zaznacza, że w Polsce w ostatnich latach wydarzyło się dużo, jeśli chodzi o przyspieszenie dostępu do innowacyjnych terapii, coraz szybciej wchodzą one do refundacji, jednak cały czas okres od rejestracji leku do refundacji w Polsce wynosi ponad 800 dni.

Przełom w leczeniu najważniejszych chorób

Janicki zwraca uwagę, że w ostatnim czasie jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w leczeniu najpoważniejszych chorób.

– W onkologii takim przełomem jest na pewno to, że rak piersi, rak płuca, czyli choroby postrzegane jeszcze niedawno jak wyrok, dziś coraz częściej są chorobami przewlekłymi – zaznacza.

Drugim obszarem są choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca typu 2, niewydolność nerek czy niewydolność serca. – Doskonale dziś rozumiemy, że są to trzy choroby, ale u ich podstaw leży podobny mechanizm; staramy się je „zaopiekować” w połączony sposób. To ogromny przełom w myśleniu, w jaki sposób diagnozować i leczyć pacjentów. Odpowiednia diagnostyka i leczenie tych osób na wcześniejszych etapach pozwala uniknąć hospitalizacji i powikłań – mówi Janicki.

Trzeci przełom dotyczy chorób rzadkich. Na czym polega zmiana? Więcej dowiesz się w serwisie NewsMed.

