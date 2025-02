Giertych „przeprosił” Stanowskiego za wpis. Wbił dziennikarzowi kolejną szpilkę

Internauci, którzy nie przepadają za Stanowskim w ubiegły weekend wbijali mi szpilkę za szpilką – publikując kolejne zdjęcia z wnętrza Atlas Areny w Łodzi (jedna z największych hal sportowo-widowiskowych). Pokazywały one dobitnie, ile rzeczywiście osób przyjechało na Kongres Zero. Fotografie przedstawiały fragmenty trybun czy płyty z wielu stron – wszędzie widać było jednak sporo pustych krzeseł.

Internauci zestawiali te zdjęcia z jednym ze straych wpisów na X Stanowskiego, na którym ten pierwszy raz informował o wynajęciu łódzkiej hali. „No, chyba się tu w lutym pomieścimy” – pisał z pewnością siebie. Jak jednak przyznał na Facebooku w niedzielę, ostatecznie udało się sprzedać około pięć tysięcy biletów, chociaż Atlas Arena jest w stanie pomieścić blisko 14 tys. osób. To oznacza, że cel zrealizowano w około 35 procentach.

Stanowski podsumowuje Kongres Zero. Padły szczere słowa

Na stronie kupbilecik.pl, która pośredniczyła w sprzedaży wejśćiówek na event Kanału Zero (tu warto dodać, że dochody z biletów przeznaczone zostaną na leczenie dzieci) mogliśmy znaleźć ich różne warianty w cenach od 300 złotych do nawet pięciu tysięcy (mowa o pakiecie dla vip-ów, którzy mieli dostęp między innymi do cateringu) za łącznie dwa dni atrakcji (w tym prelekcje, koncerty czy roast Stanowskiego – na żywo).

Jak po fakcie wydarzenie ocenia właścicel K0? – „Czy wybraliśmy za dużą halę na to wydarzenie? Oczywiście, że tak” – pisze na Facebooku. Nie ukrywa, że nie wszystko poszło tak, jak się spodziewał. – „Pewnie popełniliśmy dużo błędów – termin w czasie ferii zły, myślę, że dwudniowy event to też nie był dobry pomysł, bo dochodzi kwestia noclegu, no i w ogóle jakiejś wątpliwości, czy uda się wykroić aż tyle czasu, do tego zapewne przestrzeliliśmy z cenami” – wymienia.

Ostatecznie jednak frekwencja na kongresie nie jest dla niego powodem do zmartwień. – „W sumie to nawet nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby zjawiło się trzy razy więcej osób. Staram się nie odmawiać nikomu zdjęcia czy przybicia piątki, a wczoraj i tak nie miałem chwili dla siebie” – opowiada. Stanowski wskazał, że sporo wolnych miejsc może być spowodowane faktem, że ktoś „kupił bilet jako cegiełkę charytatywną”, ale niekoniecznie pojawił się na evencie. – „Też fajnie i też za to dziękuję” – mówi.

Giertych „przeprosił” Stanowskiego

„Dzisiaj [15 lutego – przyp. red.] – tak jak i wczoraj [16 lutego] – przez halę przewinie się w różnym czasie i w różnych miejscach kilka tysięcy osób (dzisiaj trochę więcej niż wczoraj). Tak jak wczoraj, tak i dzisiaj rozpierzchną się, będą w różnych częściach, więc będzie dało się zrobić zdjęcie, że nikogo nie ma, albo zdjęcie, że jest dużo osób. Serdecznie mi z tego powodu wszystko jedno” – podsumował Stanowski.

Warto dodać, że w czasie transmisji na żywo na YouTubie wydarzenie śledziło przez wiele godzin od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy osób.

W sobotę mecenas Roman Giertych żartował na X ws. frekwencji na Atlas Arenie. „No bez przesady, że było zero [osób – red.]. Przynajmniej kilkanaście naliczyłem. Na kongres [Adriana] Zandberga też dużo nie przychodzi” – skwitował. 17 lutego opublikował kolejny wpis. „Chciałem przeprosić pana Stanowskiego za poprzedni wpis, w którym doliczyłem się na jego kongresie tylko kilkunastu osób. Opierałem się na fragmentarycznym zdjęciu. W rzeczywistości było ich (licząc z dziennikarzami) przynajmniej kilkadziesiąt” – kontynuował w humorystycznym tonie.

